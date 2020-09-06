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Жена Навального жестко ответила на инициативу лечения от доктора из РФ

6 сентября 2020, 18:20

Супруга оппозиционера указала на разницу между российской и немецкой медициной.

Навальный, семья
Юлия Навальная не доверяет российской медицине / Instagram

Юлия Навальная, жена отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, резко ответила доктору Леониду Рошалю, который предложил российским и немецким медикам создать совместную экспертную группу для лечения сложного пациента.

"Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали", — написала Навальная в Instagram.

Жена оппозиционера напомнила, что существует колоссальная разница между российской и немецкой медициной.

"Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению", — пишет супруга политика.

По словам Навальной, деятельность Рошаля в последние годы не позволяет доверять ему лечение близкого человека. Она считает, что для него важно не помочь человеку, а собрать информацию и выслужится перед властью.

Отравление Навального:

  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Он впал в кому.

  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

  • глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

  • глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.

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