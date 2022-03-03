"Живым или мертвым": экс-депутат Госдумы предложил $1 млн за поимку Путина

Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев заявил о том, что готов выплатить миллион долларов тому, кто передаст президента РФ Владимира Путина в руки международного правосудия.

Как написал он в своем Facebook, он готов заплатить за живого или мертвого хозяина Кремля.

"Предлагаю 1 миллион долларов тому, кто доставит в руки международного правосудия живым или мертвым Путина", - пишет он.

Экс-депутат Госдумы обвинил Путина в военных преступлениях против граждан Украины, а также в узурпации власти и неоднократном нарушении Конституции РФ

"Призываю коллег-предпринимателей из РФ и Украины присоединиться к моей инициативе и увеличить вознаграждение за голову вышеозначенного Путина", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее российский бизнесмен Александр Кананыхин назначил большую награду за "голову" Путина. За его задержание или убийство предлагается 1 миллион долларов.