Жизнь без России: эксперт назвал регионы, которые могут отделится от РФ

Владимир Путин, Илия Куса / википедия, Facebook Илия Куса

Россия сохранится в ее нынешнем виде после поражения в войне против Украины. Территории РФ сейчас никому не нужны.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, сейчас к этому нет никаких предпосылок.

"Как я уже говорил, есть проблемы в национальных республиках, на Кавказе, и там они существовали всегда, но сложно сейчас оценить, насколько они готовы уйти в свободное плавание", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что очень мало регионов России могут жить сами по себе, без логистики, инфраструктуры, которая существует сейчас в рамках единого государства.

"Потому я бы пока не строил таких прогнозов. Есть регионы – Кавказ и Дальний Восток, где есть проблемы, которые могут поспособствовать отделению этих территорий при определенных обстоятельствах. Но пока таких обстоятельств нет", - подытожил Куса.

Ранее генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что Запад не хочет, чтобы Россия распалась на небольшие государства. А причиной этого есть риск бесконтрольного распространения ядерного оружия в случае распада РФ.

Также мы писали, что глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов предположил, что в ближайшие годы Россия может распасться на "княжества". Российские регионы начнут протестовать и откажутся "кормить Москву". Подтолкнуть РФ к распаду могут тяжелые последствия, вызванные экономическими санкциями, которые были введены против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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