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Журналист объяснил, как и за что Байден жестко накажет Путина

22 марта 2021, 07:15
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США хотят повторить сейчас то же самое, что в свое время сделал Рональд Рейган с СССР.

Байден
Джо Байден / Reuters

Своим громким обвинением президент США Джо Байден отправил Владимира Путина в один ряд с Виктором Януковичем, Слободаном Милошевичем, Муаммаром Каддафи и Саддамом Хусейном, заявил журналист Иван Яковина.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, это люди, которые с точки зрения США были уголовными преступниками, которых надо отстранить от власти и примерно наказать.

"Список обвинений на случай Путина будет примерно таким: массированный взлом американских компьютерных сетей, выплаты талибам за убийство американских солдат, применение химического оружия против Скрипалей и Навального", — не исключил журналист.

По его мнению, главное преступление Путина перед США состоит в том, что в 2020 году российские спецслужбы по приказу президента своей страны пытались вмешаться в выборы президента США.

"Американцы считают, что россияне помогали Трампу, мешали Байдену, и изо всех сил разжигали вражду и ненависть между гражданами США, и сеяли там недоверие к институтам американской демократии. По сути дела, Путина обвинят в том, что он подстрекал жителей США к осуществлению государственного переворота", - пояснил собеседник свою мысль.

Он считает, что США хотят повторить сейчас то же самое, что в свое время сделал Рональд Рейган с СССР.

"За это преступление Байден будет наказывать Путина со всей душой. Никакой пощады российскому вождю ждать тут не следует. Я предполагаю, что американский истеблишмент уже принял решение – сделать все, чтобы отобрать власть и собственность у Путина и его друзей, а также разрушить их режим", - добавил Яковина.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:

  • Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
  • Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
  • При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
  • После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
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