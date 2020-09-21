Журналист спрогнозировал провал санкций ЕС против режима Лукашенко

Кипр по-прежнему блокирует санкции против правящего режима Беларуси - журналист/ Reuters

В понедельник, 21 сентября, главы внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза в очередной раз могут провалить вопрос согласования санкций против режима Александра Лукашенко. Принятие решения об ограничениях по-прежнему блокирует Кипр.

Об этом заявил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, встреча председателей МИД европейских государств по вопросу санкций против Минска закончится безрезультатно. Судя по всему, Никосия не намерена идти на уступки Брюсселю.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет" для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", - утверждает Йозвяк.Читайте такжеВ ЕС готовится блокада санкций против Беларуси: названа причина