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Журналист спрогнозировал провал санкций ЕС против режима Лукашенко

21 сентября 2020, 15:37

Вопрос санкций против Беларуси будет рассмотрен Евросоветом 24-25 сентября.

евросоюз
Кипр по-прежнему блокирует санкции против правящего режима Беларуси - журналист/ Reuters

В понедельник, 21 сентября, главы внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза в очередной раз могут провалить вопрос согласования санкций против режима Александра Лукашенко. Принятие решения об ограничениях по-прежнему блокирует Кипр.

Об этом заявил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, встреча председателей МИД европейских государств по вопросу санкций против Минска закончится безрезультатно. Судя по всему, Никосия не намерена идти на уступки Брюсселю.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет" для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", - утверждает Йозвяк.Читайте такжеВ ЕС готовится блокада санкций против Беларуси: названа причина

  • Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко, который правит страной уже в течение 26 лет.
  • Оппозиция не признала выборы и вывела народ на улицы. В ходе протестов 11 августа белорусские силовики массово избивали протестующих и случайных прохожих. В ночь на 12 августа были задержаны около 7 тысяч белорусов.
  • В ЕС осудили насилие в Беларуси и назвали президентские выборы сфальсифицированными. Брюссель анонсировал введение санкций против режима Лукашенко.
  • 20 августа журналист Рикард Йозвяк утверждал, что санкции против Минска под вопросом – их блокируют Греция и Кипр из-за своей политической позиции по Турции.
  • 19 сентября, по данным прессы, в ЕС снова не смогли согласовать ограничительные меры против режима Лукашенко. Причина – нежелание Евросоюза рассматривать санкции против Турции: Анкара изучает возможность добычи природного газа в спорных территориальных водах Средиземного моря. Против этих действий выступает Кипр, который блокирует антибелорусские санкции.

новости Беларуси Санкции против Беларуси Евросоюз
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