Злой Трамп готовится к войне: СМИ узнали о планах президента США после выборов

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп пребывает в раздражении после оглашения результатов президентских выборов.

Об этом Axios рассказал высокопоставленный республиканец, который часто контактирует с Трампом.

По словам источника, президент Трамп "зол непостоянен… печален".

Кроме того, Трамп якобы планирует проводить митинги, посвященные судебному разбирательству.

Также подчеркивается, что республиканцы готовятся к "30-дневной войне" из-за победы демократа Джо Байдена на выборах.

По словам источников в Республиканской партии и доверенных лиц Дональда Трампа, его юридическая борьба, чтобы отменить победу демократа Джо Байдена может продлиться месяц или больше.

В то же время большинство высокопоставленных республиканцев выполнили приказ Трампа не соглашаться с победой Байдена и готовы исчерпать все юридические возможности.

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Напомним, по данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков - 270 - для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время официальные результаты выборов еще не оглашены.