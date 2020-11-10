УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Злой Трамп готовится к войне: СМИ узнали о планах президента США после выборов

10 ноября 2020, 05:07

Дональд Трамп планирует проводить митинги, посвященные судебному разбирательству.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп пребывает в раздражении после оглашения результатов президентских выборов.

Об этом Axios рассказал высокопоставленный республиканец, который часто контактирует с Трампом.

По словам источника, президент Трамп "зол непостоянен… печален".

Кроме того, Трамп якобы планирует проводить митинги, посвященные судебному разбирательству.

Также подчеркивается, что республиканцы готовятся к "30-дневной войне" из-за победы демократа Джо Байдена на выборах.

По словам источников в Республиканской партии и доверенных лиц Дональда Трампа, его юридическая борьба, чтобы отменить победу демократа Джо Байдена может продлиться месяц или больше.

В то же время большинство высокопоставленных республиканцев выполнили приказ Трампа не соглашаться с победой Байдена и готовы исчерпать все юридические возможности.

Читайте такжеУ Путина рассказали, почему он не поздравил Байдена с победой на выборах в США

Напомним, по данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков - 270 - для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время официальные результаты выборов еще не оглашены.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

новости США Дональд Трамп Джозеф Байден выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Злой Трамп готовится к войне: СМИ узнали о планах президента США после выборов». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:07
Злой Трамп готовится к войне: СМИ узнали о планах президента США после выборов
04:30
Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия Видео
04:03
В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото Фото
03:34
"Экстравагантный стиль": Мисс Украина показала пикантное фото в рваных колготах
03:01
Стало известно, какая диета поможет бороться с гипертонией
Реклама
02:15
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
01:34
Боевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и Золотое Видео
00:53
Ученые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом Видео
00:27
Пашинян договорился с Путиным и Алиевым о прекращении войны в Карабахе Видео
00:19
Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке Видео
09 ноября, понедельник
23:59
В США отреагировали на коронавирус у Зеленского
23:55
В ВОЗ рассказали, когда ситуация с COVID-19 кардинально изменится Видео
23:42
В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса
23:28
Трамп собрался снова баллотироваться в президенты США - СМИ Видео
23:01
Чиновники озвучили период заселения людей возле Чернобыльской АЭС
22:56
В Украине еще один министр заболел коронавирусом Видео
22:41
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
22:06
В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха​ Видео
22:06
Жена Байдена нарушит 230-летнюю традицию первых леди США Видео
21:53
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
Реклама
21:50
В Карабахе заявили, что существование столицы под угрозой и раскрыли план действий Видео
21:32
Коронавирус у Зеленского: президент ответил на радостные реплики оппонентов
21:30
Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич
21:30
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 4 - кто ушел 9 ноября
21:22
Армения уже проиграла войну в Нагорном Карабахе мнение
21:11
Витамин D: врач назвал признаки нехватки жизненеобходимого витамина Видео
21:05
Трамп неожиданно уволил главу Пентагона Видео
21:03
Известный инфекционист пояснила, зачем на самом деле нужны перчатки в эпоху коронавируса Видео
20:53
Сексуальная гигиена: что делать после секса, чтобы избежать инфекций Видео
20:41
"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык
20:35
"Полный бред​": инфекционист резко отреагировал на карантин выходного дня Видео
20:25
Как понизить давление: 7 натуральных напитков Видео
20:07
Гастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи
20:02
У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ Видео
20:01
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака Видео
19:53
Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку Видео
19:43
Специалисты рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга
19:40
Одесса развернула масштабную борьбу против COVID-19 - Труханов актуально
19:37
"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась Видео
19:30
Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла ровно год назад. И всё-таки гений? Видео
Реклама
19:28
Понос: врачи назвали продукты, которые можно и нельзя во время диареи Видео
19:25
Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% Видео
19:21
Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление Видео
19:20
Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония
19:18
Украине нужно смотреть не на США, а на Великобританию мнение
18:55
Снег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь ​ Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Видео
18:51
Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе Видео
18:42
Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии Видео
18:38
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять