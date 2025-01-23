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"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями Трампа

Руслана Заклинская
23 января 2025, 23:42обновлено 24 января, 00:13
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Клочок считает, что глобальные изменения за четыре года маловероятны.
'Золотой век США': Клочок рассказал, что стоит за обещаниями Трампа
Станет ли это реальностью "золотой век Америки" / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Клочко:

  • Заявление Трампа о "золотом веке Америки" является предвыборной риторикой, которая имеет преемственность
  • Кардинальных изменений на глобальном уровне в ближайшие четыре года ожидать не стоит
  • Снижение цен на бензин, обещанное Трампом, противоречит мировой экономической модели

Заявление президента США Дональда Трампа о "золотом веке Америки" - это предвыборная риторика, продолжающая звучать и после его победы. Экономическая политика Трампа, в частности повышение тарифов, может вызвать дисбаланс в мировой экономике. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Уже есть сообщения о повышении пошлин на 25% на товары из Канады и Мексики. С Китаем пока ситуация на паузе. Это, безусловно, изменит тренды. И пока рано делать выводы, насколько эти изменения будут кризисными для мировой экономики или, возможно, принесут какие-то положительные последствия", - отметил он.

Клочок отметил, что заявления Трампа об увеличении добычи нефти уже снизили ее цену. Если тенденция продолжится, производители будут вынуждены снижать себестоимость для сохранения маржи. Также президент США пообещал снизить цены на бензин вдвое, но, как отметил эксперт, этот шаг противоречит мировой экономической модели.

"Политика протекционизма, которую Трамп последовательно отстаивает, частично справедлива и востребована для самой Америки, поскольку производство было вынесено за пределы страны. Это произошло потому, что американцы хотят получать более высокие заработные платы. Но Трамп предлагает: "Вы будете работать больше, но оплата останется неизменной". Это противоречит законам экономики, которые уже сотни лет являются основой развития рыночных отношений", - подчеркнул Клочок.

Кроме этого, Трамп снял ограничения на разработку и использование ИИ, которые в свое время внедрял Байден. Клочок предположил, что Трамп видит модель "золотого века" Америки именно через развитие технологий.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Клочок также отметил, что нельзя ожидать кардинальных изменений на глобальном уровне за четыре года, особенно учитывая, что Европа уже объявила о намерении отстаивать свои экономические интересы. Трамп последователен в своей политике, и это не соответствует его заявлениям.

"Поэтому действительно сегодня Трамп - это новая эра. Будет ли она "золотой" для Америки? Посмотрим. Уже сейчас Канада, например, объявила торговую войну, когда обнародовала перечень товаров, которые подпадут под ответные пошлины, если США введут свои. Следовательно, движение товаров прекратится, что будет побуждать страны вкладывать больше в развитие технологий", - добавил эксперт.

Клочок подчеркнул, что европейские страны, например Франция, призывают увеличить расходы на вооружение, покупая его у европейских производителей, чтобы уменьшить зависимость от США. Однако США остаются лидером в разработке новейшего оружия.

"Сможет ли рынок вооружения удовлетворить запросы европейских стран - вопрос открытый. Это потребует либо дополнительных инвестиций в разработку, либо закупок у США. В этом контексте можно ожидать усиления торговых игр между странами", - заявил Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о первых шагах Трампа:

Первые указы Трампа после инаугурации - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает новую помощь иностранным государствам на три месяца. Этот шаг является частью внешней политики "Америка прежде всего", направленной на пересмотр программ иностранной помощи.

Также советник по нацбезопасности США Майк Уолц санкционировал "полную проверку" десятков чиновников Белого дома, в том числе тех, кто отвечает за ядерное оружие Ирана и КНДР, кибершпионаж и войну в Украине. Чиновникам приказали покинуть Белый дом и вернуться только по просьбе старших директоров.

Как сообщал Главред, 22 января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов. В документе указано, что Трамп имеет полномочия предотвратить въезд нелегальных мигрантов согласно Закону об иммиграции и гражданстве.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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