Европейский миллиард: экономику не спасет, но дефолт отсрочит

Если бы не обещанный транш МВФ и не 1 миллиард евро, за выделение которого проголосовал Европарламент, Украине через год пришлось бы объявить о дефолте.

Европарлмент дал добро на выделение Украине 1 млрд евро Фото: Reuters

Решение Европарламента о выделении Украине одного миллиарда евро по статье "макрофинансовая помощь" было принято по представлению Еврокомиссии. Такое решение последовало сразу же за заявлением Международного валютного фонда о том, что он продолжает сотрудничество с Украиной. В свою очередь, Фонд принял такое решение лишь после того, как Киев практически выполнил принципиальное и самое главное требование МВФ и наших западных партнеров — о создании Антикоррупционного суда. То есть, как только Верховная Рада проголосовала о создании Антикоррупционного суда, МВФ сразу же дал четкий сигнал о том, что Украина может рассчитывать на, как минимум, один транш в этом году. А это решение стало определяющим для Европейского союза, потому Европарламент и подтвердил готовность финансово поддержать Украину, правда, пока что одним миллиардом евро.

Сумма помощи сама по себе — один миллиард евро — не является чем-то невероятным и спасительным для экономики такого масштаба, как украинская.

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Однако в данной ситуации важен не тот миллиард, а сам факт того, что Украине и мировому сообществу дан четкий сигнал о том, что с нашей страной можно и нужно работать, несмотря на внутренние проблемы и прямой агрессии Российской Федерации против Украины. Так что МВФ и Евросоюз показали международным кредиторам и инвесторам, что с Украиной можно сотрудничать.

Если говорить о назначении этих денег, то, как правило, деньги Европейской комиссии идут приблизительно по той же статье, что и кредиты МВФ, то есть по статье "макрофинансовая помощь". Эта макрофинансовая помощь приблизительно в равных пропорциях распределяется по двум пунктам: половина суммы поступает в Национальный банк для пополнения золотовалютных резервов НБУ, а вторая половина идет правительству для решения бюджетных проблем государства, а, в первую очередь, на обслуживание внешних долгов. Так что с этими деньгами МВФ и Евросоюза Украине станет легче обслуживать внешний государственный долг, и ситуация не будет доведена (я надеюсь на это) до состояния дефолта государственного бюджета.

Если бы прекратилось наше сотрудничество с МВФ, к нам не поступали бы и деньги от Европейского союза, то Украина не смогла обслуживать внешний долг и пришлось бы плюс-минус через год объявить о состоянии дефолта госбюджета. А так, сейчас Украина почти избежала риска дефолта.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для "Главреда"

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