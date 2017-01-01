Обмен пленными: готов ли Путин к переговорам о мире

Не надо врать самим себе - война будет продолжаться, пока одна из сторон не выдохнется. И я верю, что это будет РФ.

74 украинца возвращаются домой Скриншот с сайта apostrophe.ua

Сегодняшний- это безусловно большая знаковое событие. Но здесь, к сожалению, нельзя и не нужно быть оптимистом. Это лишь попытка Путина показать человеческое лицо, которого не существует.

Все то, что сегодня происходит на линии разграничения - парафраз освобождения Ходорковского и нескольких других "узников совести" перед Олимпиадой в Сочи. Только сейчас все это завернуто еще и в обертку нового имиджа Путина - имиджа псевдомиротворца. Люди старшего поколения прекрасно помнят, что самой миролюбивой страной мира был СССР.

Сейчас, оказавшись в сложнейшем экономическом положении, россияне вспомнили о том, что нет ничего лучше, чем говорить о мире во всем мире. Поэтому они и объявили об обмене пленными. И вообще, в их риторике больше нет слов об Искандерах или С-400. Они говорят о мире, которому вредят украинцы.

Сегодня многие стали говорить, что обмен пленными - это жест Путина о том, что он готов к переговорам. И здесь можно согласиться лишь со словом "жест". Ни о каких более важных вещах он не готов говорить. На сегодня у Путина нет разумной и целостной стратегии по Украине, кроме попытки вернуть к власти пророссийские партии. Эта стратегия заключается в том, что и дальше будет продолжаться война. В зависимости от различных обстоятельств Путин может настаивать на выполнении Минска или же начинать говорить, что Минск умер (эта шизофрения продолжается последние несколько месяцев).

Параллельно в сознание украинцев будет вбиваться тезис, который уже объявил Александр Вилкул: "Мы придем к власти и договоримся о мире за несколько месяцев". По сути, пророссийские силы будут идти с тем же слоганом, с которым победил Порошенко. И это очень важно для россиян, которые всегда любили символизм в своих спецоперациях.

Никаких других переговоров, кроме создания конфедеративного государства Украина, Путин не готов вести. Поэтому не надо врать самим себе - война будет продолжаться. Как долго? Пока одна из сторон не выдохнется. И я верю, что это будет РФ.

Введение новых санкций против россиян безусловно приведут к обвалу рубля и к резкому ухудшению ситуации в РФ. А это еще один гвоздь в крышку гроба Владимира Путина.

А сегодня действительно знаменательный день - домой возвращаются украинцы!

Вадим Денисенко, журналист, бизнесмен, народный депутат