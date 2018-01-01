Почему "зашаталось кресло" под Ульяной Супрун

Многие в Украине настроены против "медицинской реформы" как таковой просто потому, что ничего не хотят менять в сфере здравоохранения. Супрун — лишь символ в данном случае.

Супрун — лишь "мельница", с которой сражаются УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения принял проект постановления о признании работы первого заместителя министра здравоохранения, временно исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращении к Кабинету министров по поводу ее увольнения с должности

Первое, что нужно отметить в данной ситуации, так это то, что Верховная Рада не имеет полномочий увольнять исполняющих обязанности министра, министров и их заместителей. Парламент может лишь принять постановление как обращение к правительству по поводу увольнения, не более того. А правительство увольнять Супрун, на мой взгляд, скорее всего, не будет.

Почему в Верховной Раде именно сейчас появилась инициатива об увольнении Супрун? Тому есть несколько причин. Во-первых, это — результат личного неприятия Ульяны Супрун и ее действий на должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ольгой Богомолец.

Во-вторых, значительная часть работников сферы здравоохранения давно находится в оппозиции к исполняющей обязанности министра здравоохранения. Иными словами, присутствует внутренний конфликт. Этот конфликт вспыхнул почти сразу, а позже его несколько усилила "медицинская реформа" в Украине.

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Ситуация с "медицинской реформой", на самом деле, весьма неоднозначная. Нельзя сказать, что кто-то в этой истории "хороший", а кто-то — "плохой", что у одних праведные мотивы, а у других — ужасные. Ситуация намного сложнее. Многие не воспринимают реформу системы здравоохранения в таком виде. Много кто не воспринимает стиль самой Супрун. Да и она сама, как мне кажется, не сумела выстроить эффективную коммуникацию в этом сообществе, что также стало серьезной проблемой.

Следует отметить, что многие настроены против реформы как таковой просто потому, что ничего не хотят менять в сфере здравоохранения. Супрун — лишь символ в данном случае, как "мельница", с которой сражаются. Главная цель "борцов" при этом — прекратить любые изменения в сфере здравоохранения.

Также срабатывают корпоративные интересы: не важно, кто министр — нужно бороться против центрального руководства, против министерства, чтобы оно было слабым.

Кроме того, многие в Верховной Раде давно хотят использовать ситуацию с Супрун для ослабления правительства в целом.

Так что причин сложившейся ситуации вокруг фигуры Ульяны Супрун много. Но, несмотря на все это, и не взирая на постановление профильного парламентского комитета, пока что, мне кажется, "медицинская реформа" в Украине не начнет отыгрываться назад. А что будет после парламентских выборов и смены правительства — сказать сложно.

Однако некоторая коррекция "медицинской реформы" вполне может произойти. Ведь на самом деле реформа — сырая. Сейчас никто не сможет точно назвать даже автора этой реформы. Никто не знает, как будет работать агентство, которое должно будет распределять средства. Не ясно, как граждане, будут воспринимать новую ситуацию с предоставлением медицинских услуг (имею в виду семейных врачей). Ведь, в принципе, идея с семейными врачами — это правильное решение, движение в верном направлении, но вопрос — как это сработает, насколько хорошо это будет организовано, как будет финансироваться — своевременно или с задержками. То есть на данный момент у "медицинской реформы" остается множество уязвимых мест. Потому, безусловно, реформу будут критиковать, будут также возникать противоречия. По этой причине я не исключаю, что определенная коррекция реформы может произойти.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для "Главреда"