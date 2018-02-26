Украине нужны еб**утые

Все недовольны. Социология показывает, что украинцы недовольны властью. Кредитные рейтинги страны говорят, что украинцы правы. Украинцы хотят перемен. МВФ рассказывает, какие перемены нужны. Украинцы хотят новые лица в политике. Украинцы пребывают в апатии, говорят об эмиграции. И украинцы ждут, когда же к власти придут люди, которые принесут перемены. Украинцы понимают, что все работает неправильно и страна нуждается не в косметическом ремонте, когда институты государства необходимо подкрасить, а в коренных изменениях, начиная от фундамента и заканчивая крышей, которая пока что еще держится, на честном слове и паре гвоздей. Украинцы хотят увидеть людей которые принесут им перемены.

Каким должен быть этот человек или люди? Что они должны сделать?

- первое, выйти и признать, что все не работает. Сказать правду. Постоянно говорить правду. Называть черное черным, а белое белым.

- второе, показать, что надо сделать. Чтобы система заработала правильно. А для этого надо знать, как оно должно работать. Не выдумывать украинский велосипед, а взять и рассказать украинцам, что велосипед уже работает

- сами эти люди (этот человек) не могут быть из системы. Просто потому что пребывая в системе ты принимаешь ее правила игры, обрастаешь связями. И ты уже можешь только подкрасить, но не сломить все к черту и построить заново. Потому что даже если ты преисполнен благими намерениями, то твои действия все равно нанесут вред интересам, твоим и твоих друзей. И эти интересы всегда победят твои добрые намерения, породят компромиссы и все закончится косметичным ремонтом.

- ты должен набрать команду таких же людей. Которые верят тебе, обладают профессионализмам т точно также не связаны с системой.

- само собой ты (вы) должен быть честным, умным, патриотичным и профессиональным.

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Звучит как фантастика, не правда ли? Как такой человек может прийти? Да вообще невозможно. И конечно же, если такой человек придет, то все украинцы, все те, кто требуют перемен и пребывают в апатии, в едином порыве будут помогать ему. Осталось только ему прийти и стать президентом. Не правда ли?

А у нас случилось чудо. У нас пришла Уляна Супрун и ее команда. Люди, которые полностью соответствуют всем требованиям выше. Их появление даже невозможно обьяснить рационально в рамках принятой у нас циничной логики.

Супрун и команда пришли и сказали, что все плохо. Назвали белое белым, коррупционеров коррупционерами. Произнесли вслух, что медицина в Украине говно. И умирает. Перестали заниматься очковтирательством со статистикой. Убрали коррупцию из государственных закупок лекарств, что сразу удешевило их на 40 процентов. И предложили план, как сделать так, чтобы система заработала, насколько это возможно в бедной стране. С максимальной эффективностью ресурсов.

И где фан-группы Супрун? Где митинги в ее поддержку? Понятно, что ее ругают те, кто уже в системе. Не ругали бы, то нельзя было бы говорить, что изменения настоящие. Но почему мы не видим массовой поддержки? Вот же, то, что вы хотели люди. Прямой ответ на ваши молитвы. Четкий ответ.

А видим мы другое. Мы видим Москаля и Добкина, называющих Супрун еб**утой и толпы хихикающих людей, повторяющих за ними. Мерзко и противно. Вот такая она, украинская поддержка.

И конечно прав Москаль, она еб**утая. Кто б еще сказал, что в Закарпатье процветает контрабанда, которая распространяется и на лекарства. Где контрабанда и где Закарпатье?? Граница на замке.

И конечно, прав Добкин, она еб**утая. Ему и брат говорил, тот в медицине разбирается, и однопартийная коллега его, Раиса Богатырева. Вот та была министром что надо, сразу видно, разбиралась в медицине, особенно в пластической хирургии. И людям ее показать не стыдно, не то что... и не важно, что при Богатыревой люди начали от вакцин ее сына умирать и от вакцинации отказываться, что перевело нас по этому показателю на уровень Африки. Это ж холопы дохнут, не нормальные пацаны. Правда ведь?

Правда ведь правы Москаль и Добкин? Она ведь еб**утая? Их же все готовы поддержать. И готовы сказать, руки прочь, Уляна Супрун, от университета имени Богомольца. Не трогай ректора. Правда, все эти же люди и на километр боятся подойти к современным выпускникам этого ВУЗа, если заболеют, потому что слышали, что нет университета коррупционнее. Но все равно, это ведь Уляна Супрун еб*нутая.

И они ведь не врут. Москали и Добкины. И им подобные. Они действительно считают ее еб**утой. Ну а как по другому назвать человека в их системе ценностей? Собака на сене. Сама не берет и другим не дает. Она ведь не договороспособная. Не позволяет добрым и хорошим людям зарабатывать. Как ее еще назвать? Нормальные пацаны говорят о реформах, много говорят, но это ведь для холопов и немного для Запада. А потом ведь можно сесть и договориться.

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Правда, украинцы? Вы же с ними согласны? Если кто то приходит на должность и не ворует, а меняет систему, то он еб**утый? Ну честно, ведь так считает большинство? А наши элиты, они как большинство. Их же большинство страны выбрало. Все эти Добкины и Москали, которых вместе с остальными давно пора посадить на баржу и спустить вниз по Днепру. А мы их слушаем. Слушаем Кинаха и Бойко, Тимошенко и Ляшко. И называем Супрун еб**утой. А еще Бойко и Тимошенко назовут еб**утым Коболева, потому что знают, какую схему он своим Стокгольмом испортил. А Хомутынник назовет еб**утым Данилюка, потому как НДС теперь возвращают автоматически. И мы будем повторять за ними и хихикать. Туда же Нефьодов со своим Прозорро.

Это мерзко. И не так мерзко, что они назвали так женщину. В конце концов, неужели мужчину так назвать - это хорошо? Да и о каком уважении к женщина можно говорить, когда от действий этих людей страна годами беднела, люди умирали, причем в случае с медициной прямо прямо умирали. И вы хотите их устыдить тем, что они не уважают женщину? Это их самый большой грех? Галантный коррупционер лучше чем коррупционер-хам?

И нам надо это менять. Нам нужны еб**утые. Не киборги, а именно еб**утые. В хорошем смысле этого слова. Потому что в украинской политике достаточно людей, которые косят под еб**утых. Но они такие в понимании здорового человека. А не украинского чиновника. Потому что украинский чиновник легко договорится с Ляшко или Каплиным, но никогда - с Уляной Супрун. И именно ее он назовет еб**утой. И именно такие еб**утые могут изменить нашу страну. Как когда-то отцы-основатели США, совершенно еб**утые по меркам Букингемского дворца. Или как Джордано Бруно, который был совершенно еб**утые по мнению святой инквизиции. Как многие другие люди, менявшие этот мир.

Нам надо изменить Украину. Об этом говорит социология. Об этом кричат украинцы. Так давайте же поменяем ее по-настоящему. Давайте поддержим еб**утых. А "нормальных пацанов" отправим наконец вниз на барже по реке истории.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital