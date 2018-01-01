Синхронная замена Захарченко и Жебривского: что ждет Донбасс

В Донецкой области — на подконтрольной Украине части, и оккупированной — грядут кадровые перестановки.

В Донецкой области грядут кадровые перемены, причем и на территории, подконтрольной Украиной, и на оккупированной Россией территории, то есть в "ДНР". Так, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку . А в "ДНР" давно поговаривают, что "кресло шатается" под главарем "республики" Александром Захарченко.

Полагаю, что Павел Жебривский сам был инициатором такого решения, а президент Порошенко удовлетворил его просьбу об отставке.

Жебривский, в отличие от других глав военно-гражданских администраций Луганской области, проявил себя как хозяйственник, а не как политик. Он — умеренный человек, не делал резких непродуманных заявлений, занимался исключительно финансовыми потоками и хозяйственной деятельностью. Он не позиционировал себя как политик, в чем был его большой позитив, в отличие от его луганских коллег, которые лезли в политику, не понимая ни самой политики, ни сути процессов, происходящих в Луганской и Донецкой областях.

Жебривский не бывал в эпицентре коррупционных скандалов, да и вообще, не привлекал к себе внимания. Это говорит в его пользу. Он — весьма рассудительный, умный и прагматичный политик.

Вероятно, решение об отставке было принято им в связи с будущими президентскими и парламентскими выборами в Украине. Он прекрасно понимал, какие обязательства будут на него возложены в связи с этим. И он понимал, что дальнейшее пребывание на этой должности поставит крест на его дальнейшей политической карьере. Ведь нельзя исключать, что, когда заработает Антикоррупционный суд, всплывут сделки Донецкой ОВГА. Хотя это лишь предположение…

В любом случае, Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому, чем ждать, когда его "уйдут". Он замечательно понимает реалии украинской политики: лучше вовремя сойти с корабля, нежели ждать, когда корабль пойдет на дно, увлекая тебя за собой.

Кроме того, на протяжении последних двух месяцев активно шла кампания по дискредитации Жебривского. Начали всплывать разные схемы, связанные с логистическими центрами, перемещением товаров на оккупированную территорию, где не раз упоминалось имя его первого заместителя и самого Жебривского. Вероятно, он понял, что лучше сыграть на опережение. После добровольной отставки у Жебривского больше шансов остаться в "большой политике", чем после указа президента о его снятии с должности.

Преемником Жебривского может действительно, как и поговаривают, стать Юрий Грымчак. Это вполне возможное назначение. Ход событий в последние два месяца и информационная активность самого Грымчака говорили о том, что грядут кадровые изменения. К тому же, все прекрасно понимают, какие финансовые потоки направлены в Донецкую и Луганскую области. Фактически это "пороховая бочка", на которой сидел Жебривский.

К тому же, у Жебривского слишком большой бизнес, чтобы рисковать и играться в революционеров-якобинцев, ставя под удар и ближайшее окружение, и себя самого.

Одновременно с кадровыми переменами на подконтрольной Украине части Донецкой области активизировались разговоры о возможной отставке главаря "ДНР" Александра Захарченко. Эти разговоры небезосновательны.

Россия на территории "ЛНР" уже реализует так называемый "абхазский сценарий". Тогда Сурковым в Абхазии был устранен законно избранный президент, а на его место поставлен представитель силового блока — Рауль Хаджимба, выпускник Школы КГБ в Минске. Такой же сценарий был отработан Сурковым и в Южной Осетии, где заменили Леонида Тибилова, также выпускника Высшей школы КГБ в Минске.

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Так же и в Луганске Плотницкого заменили на Пасечника. Пасечник — конечно, не КГБист, но полковник СБУ. Таким образом, тоже произошла замена на представителя силового блока.

В чем тут опасность для Украины? На следующий же день после проведения внеочередных выборов в Абхазии и легитимации Рауля Хаджимбы он выехал в Москву, где в Ново-Огарево были подписаны расширенные соглашения между Абхазией и Российской Федерацией, по сути, это было соглашение о поглощении Абхазии Россией. Это была своего рода "ползучая аннексия" грузинских территорий.

Этот же сценарий сейчас пытаются реализовать в Луганске, шде уже были назначены внеочередные выборы главы "ЛНР". Не исключаю, что на следующий же день после выборов Пасечник будет в Ново-Огарево подписывать либо документы о легитимации "ЛНР", либо договор о сотрудничестве с Россией, что фактически будет значить, что "ЛНР" будет рассматриваться как субъект РФ. В этом кроется опасность, но, к сожалению, в Украине этого не понимают.

Такой же сценарий может быть запущен и в "ДНР". Ведь уже один в один начали откатывать сценарий, как в Луганске.

Объясню, о чем идет речь. Противостояние Плотницкого с силовым блоком началось с ареста министра угольной промышленности Ляпина. В Донецке сейчас происходит то же самое: арестован министр угольной промышленности и 20 его ближайших пособников. Точно так же против Захарченко выступил силовой блок, причем не только Ходаковский, но и министр внутренних дел Дикий. Это — основная ударная сила. Работают под кальку: в "ЛНР" был Корнет, а в "ДНР" — Дикий.

Что касается преемника Захарченко, тут идет игра Суркова втемную. Сейчас обсуждается кандидатура Пушилина. Но, скорее всего, не Пушилин возглавит "ДНР" — думаю, это лишь отвлекающий маневр, своего рода переключение внимания на недостойный объект. Вероятнее всего, Захарченко заменят кем-то другим.

Также стоит вспомнить последние заявления Захарченко. Ведь совсем недавно он говорил о возможности объединения "ЛНР" и "ДНР" в единое квазигосударство, но сейчас он уже ставит под сомнение такое объединение.

Кроме того, показательным является тот факт, что "ЛНР" вновь начала "торговые войны" против "ДНР", несмотря на подписание "Таможенного соглашения" об отмене таможни и создании единого экономического пространства. То есть то противостояние между "ЛНР" и "ДНР", которое существовало во время Плотницкого и Захарченко продолжается и сейчас, во времена Пасечника и Захарченко. Это говорит о том, что Пасечнику дали из Москвы четкий сигнал на конкретные действия. И Луганск начал "показывать зубы". Это очень показательный момент, говорящий о том, что Захарченко уже не рассматривают, как главу "ДНР".

Что ждет Донеччину — и подконтрольную Украине часть, и оккупированную — после кадровых перестановок? Единственное, что там начнется, так это передел потоков.

Вообще, меня пугает синхронность замены двух лидеров, как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории. В последние пару месяцев Жебривского обвиняли в существовании некоторых схем с неконтролируемой территорией. А это, в первую очередь, свидетельствует о том, что были некоторые договоренности и трафики, которые контролировались ближайшим окружением Жебривского.

С противоположной стороны называли "министра доходов и сборов ДНР" "Ташкента", человека, наиболее приближенного к Захарченко.

Если произойдет синхронная замена лидеров оккупированной и неоккупированной части Донеччины, то, прежде всего, произойдет смена старых схем и появление новых кураторов этих схем.

Как это отразится на обычных жителях оккупированной и неоккупированной территории? Абсолютно никак. Будут просто ломать старые схемы и строить новые, а также вводить новых игроков.

На линии столкновения и на военном противостоянии это тоже никак не отразится. По большому счету, деньги зарабатываются в момент определенной тишины, что и будет демонстрироваться. Будут краткие непродолжительные обострения на фронте, но не более того.

Вообще, у нас немало странных моментов, к которым возникают вопросы.

Например, семья Пасечника, главы "ЛНР", живет в городе Винница. СБУ до сих пор не ответила на мой запрос о том, что жена, дети и родители Пасечника делают в Украине. Наверное, кто-то предоставил гарантии неприкосновенности семьи лидера самопровозглашенной "ЛНР".

Также мы обнародовали информацию о существовании определенных трафиков ликероводочной и табачной продукции с оккупированной территории на неоккупированную. Безусловно, это свидетельствовало о наличии определенных договоренностей между представителями силовых структур.

Потому мы можем допустить, что и на политическом уровне есть определенные договоренности между Киевом и противоположной стороной.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для "Главреда"

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