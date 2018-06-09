Эксперт назвал возможную причину смены главаря "ДНР"

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что главарем самопровозглашенной "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать кто-то другой из-за возможных конфликтов интересов с кремлевскими кураторами.

На захваченной части Донбасс лидер псевдореспублики не забывает о себе во время "конфискации" имущества, рассказал аналитик в комментарии "Обозревателю".

"Все хорошо понимают, что в процессе отжима имущества на оккупированных территориях, оккупанты не гнушаются ничем. И безусловно,… Захарченко, использует все методы и рычаги влияния для того, чтобы достичь тех задач, которые перед ним стоят", — отметил он.

По словам собеседника, "возможно и есть какой-то конфликт интересов именно между кремлевскими кураторами самопровозглашенных республик и гауляйтерами (высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня, политсила существовала с 1920 по 1945 год — Ред.), которые непосредственно эти все процессы на местах возглавляют".

Ранее СМИ писали, что самопровозглашенную "ДНР" вместо Александра Захарченко возглавит председатель "народного совета" псевдореспублики, ее представитель на переговорах в столице Беларуси Минске по разрешению конфликта на Донбассе Денис Пушилин.