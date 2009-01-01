Игорь Колтовской

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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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2181
Сегодня, 12:44
Не согласен
1
Согласен
Інформація із Вікіпедії свідчить, що ви доволі давно працюєте у столичному театрі-студії "Саквояж", де привчаєте дітей до акторської професії та роблячи за їх участю унікальні вистави. Чи складно працювати із дітьми? Чи сприяє держава або місцеві органи влади розвиткові театру "Саквояж" – унікального для нашої столиці осередку мистецтва? В чому, на Вашу думку, полягає головна проблематика діяльності недержавник закладів культури? Яка роль меценатів у розвитку культури в Україні? Як ви думаєте, що заважає сьогоднішнім бізнесменам вкладати кошти у розвиток культури, тобто діяти накшталт відомим меценатам минулого – Михайла Терещенка, Саави Морозова тощо?
petro
Сегодня, 10:37
Не согласен
0
Согласен
Чим ви особисто пояснюєте те, що Червоний має ледь не рекордний бокс-офіс? Чим кіно зачепило глядача?
malinka
Сегодня, 10:37
Не согласен
0
Согласен
Насколько мне известно, появятся еще две части Червоного. Будете ли вы задействованы в этих картинах? Да и в целом, останутся ли прежние актеры?
malinka
Сегодня, 10:37
Не согласен
0
Согласен
Скажите, а правда, что сначала «Червоного» должен был снимать Ахтем Сеитаблаев и почему все-таки съемку поручили Зазе Буадзе?
malinka
Сегодня, 10:37
Не согласен
0
Согласен
Насколько тяжелым для вас был график съемочных дней?
timka
Сегодня, 10:16
Не согласен
0
Согласен
Как вы считаете, есть ли у театра как вида искусства будущее? Легко ли ему отвоевывать зрителя у кино?
timka
Сегодня, 10:16
Не согласен
1
Согласен
Как вам работалось с Зазой Буадзе? Часто ли возникали споры относительно решения той или иной сцены? Ведь вы тоже режиссер и наверняка у вас возникали свои мысли, как можно дополнить или сделать ярче какой-то кадр
Inga
Сегодня, 10:15
Не согласен
1
Согласен
Ігоре, роль бандита доволі специфічна, але ви з нею успішно впоралися. Не боїтеся, що за вами закріпиться саме такий образ і кожен наступний режисер пропонуватиме щось подібне?
Paulinka
Сегодня, 10:02
Не согласен
0
Согласен
С кем из современных украинских или российских кинорежиссеров вам было бы интересно поработать?
Paulinka
Сегодня, 10:01
Не согласен
0
Согласен
Чем для вас, прежде всего, отличается актерский труд в театре и кино? Где вам комфортнее и почему?
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