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Игорь Колтовской

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  • 2181
    Сегодня, 12:44
    Інформація із Вікіпедії свідчить, що ви доволі давно працюєте у столичному театрі-студії "Саквояж", де привчаєте дітей до акторської професії та роблячи за їх участю унікальні вистави. Чи складно працювати із дітьми? Чи сприяє держава або місцеві органи влади розвиткові театру "Саквояж" – унікального для нашої столиці осередку мистецтва? В чому, на Вашу думку, полягає головна проблематика діяльності недержавник закладів культури? Яка роль меценатів у розвитку культури в Україні? Як ви думаєте, що заважає сьогоднішнім бізнесменам вкладати кошти у розвиток культури, тобто діяти накшталт відомим меценатам минулого – Михайла Терещенка, Саави Морозова тощо?
  • petro
    Сегодня, 10:37
    Чим ви особисто пояснюєте те, що Червоний має ледь не рекордний бокс-офіс? Чим кіно зачепило глядача?
  • malinka
    Сегодня, 10:37
    Насколько мне известно, появятся еще две части Червоного. Будете ли вы задействованы в этих картинах? Да и в целом, останутся ли прежние актеры?
  • malinka
    Сегодня, 10:37
    Скажите, а правда, что сначала «Червоного» должен был снимать Ахтем Сеитаблаев и почему все-таки съемку поручили Зазе Буадзе?
  • malinka
    Сегодня, 10:37
    Насколько тяжелым для вас был график съемочных дней?
  • timka
    Сегодня, 10:16
    Как вы считаете, есть ли у театра как вида искусства будущее? Легко ли ему отвоевывать зрителя у кино?
  • timka
    Сегодня, 10:16
    Как вам работалось с Зазой Буадзе? Часто ли возникали споры относительно решения той или иной сцены? Ведь вы тоже режиссер и наверняка у вас возникали свои мысли, как можно дополнить или сделать ярче какой-то кадр
  • Inga
    Сегодня, 10:15
    Ігоре, роль бандита доволі специфічна, але ви з нею успішно впоралися. Не боїтеся, що за вами закріпиться саме такий образ і кожен наступний режисер пропонуватиме щось подібне?
  • Paulinka
    Сегодня, 10:02
    С кем из современных украинских или российских кинорежиссеров вам было бы интересно поработать?
  • Paulinka
    Сегодня, 10:01
    Чем для вас, прежде всего, отличается актерский труд в театре и кино? Где вам комфортнее и почему?
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