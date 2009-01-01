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Иван Кудояр
Председатель правления Союза консультантов по недвижимости
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Gallina
Сегодня, 09:14
Не согласен
0
Согласен
Иван, насколько часто в Украине покупатель изъявляет желание приобрести квартиру "под ключ", то есть с завершенным ремонтом, чтобы въехать и жить? Растет ли процент тех, кто ищет квартиру с ремонтом? Насколько выгодно продавцу предлагать именно такие квартире? Какова средняя стоимость метра в таких квартирах? Спасибо за ответ.
В последние пару лет действительно вырос спрос на квартиры под ключи. Многие застройщики Киева и области специализируются на строительстве домов, где 20-50% квартир строятся и продаются уже с ремонтом. Увеличивает стоимость квартиры подобный ремонт на сумму от 80 до 150 долларов за квадратный метр. Это самый эконом-вариант ремонта, в который входит: внутренние двери, необходимая сантехника, обои и кухня (эконом-вариант). Подобные квартиры действительно выглядят очень симпатично.
terentij
Сегодня, 09:11
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте. Два вопроса. 1) Как думаете, будет ли оставаться высоким спрос на жилье эконом-класса? И не заставит ли он цены ползти вверх? 2) Как изменился спрос на долгосрочные программы рассрочки от застройщика? По вашим прогнозам, будет ли он расти?
1) Я считаю, что в ближайшие годы спрос на жилье эконом-класса останется достаточно высоким. Что касается того, поползут ли цены вверх, на мой взгляд, это будет плюс-минус такая же стоимость, то есть не будет резкого подъема. Падение возможно при усложнении ситуации на внешнеполитической арене, либо при существенном падении экономических факторов. 2) Спрос на подобные программы был всегда. Но сейчас очень мало подобных программ работает, так как застройщик без большой охоты идет на подобные рассрочки, лизинг и т.п. А государство не имеет средств для поддержания подобных программ. Естественно, если заработают подобные программы, это оживит рынок недвижимости.
smilik
Сегодня, 09:05
Не согласен
0
Согласен
С какими самыми необычными или странными требованиями покупателей недвижимости к квартире/дому или месторасположению вы сталкивались? :)
Случаи за 24-летнюю практику были разные, в том числе покупатели рассматривали квартиру в 150 кв. метров как единую площадь с санузлом, то есть без внутренних перегородок. Были варианты, когда собственники квартир совмещали кухню с ванной комнатой. Фантазии людей бывают разными. :)
philipp
Сегодня, 09:02
Не согласен
0
Согласен
Исходя из вашего опыта, скажите, всегда ли собственники старых квартир, продавая их, трезво оценивают ситуацию и снижают цену? Складывается впечатление, что цены на старые квартиры часто сопоставимы с новыми. Хотя, как правило, стоимость отопления в новых квартирах ниже, их состояние лучше и т.д.
Собственники старых квартир снижают цену только в том случае, если они крайне мотивированы к продаже. если время ждет, и большой необходимости в деньгах нет, они держат цену. У них до сих пор остается в голове сумма, за которую они приобретали, либо стоимость, которую им когда-то предлагали. Очень тяжело объяснить собственнику старой квартиры, что его недвижимость стоит в 3-4 раза меньше, чем в 2008 году. Но продажи есть. Застройщики более заинтересованы в продаже своих квартир, чем собственники вторичного рынка. Поэтому три четверти сделок происходит на первичном рынке.
philipp
Сегодня, 08:59
Не согласен
0
Согласен
Как по-вашему, следовало бы поступить с хрущевками, срок эксплуатации которых уже либо подходит к концу, либо уже истек? Какова стоимость квартир сейчас в таких домах?
Логично, конечно, снести старый жилой фонд и застроить ликвидное место современными домами. Но выселение старых жильцов из домов хрущевского типа крайне усложняет эту задачу. Застройщики Киева предпочитают осваивать пустые территории либо территории промзон. Вероятность выселения жильцов из хрущевских домов будет тогда, когда стоимость недвижимости увеличится минимум в два раза.
roman_
Сегодня, 08:36
Не согласен
0
Согласен
Доброе утро, г-н Кудояр! Какие негативные тренды сегодня формируются на рынке недвижимости, по вашим наблюдениям? Что лично вас настораживает? Благодарю за ответ.
Из-за того что нет государственного городского контроля над темпами роста строительства, застройщики все вкладываются и вкладываются в новые комплексы и новые строительные площадки, что ведет к переизбытку построенных площадей. Но так как рынок покупки недвижимости не безграничен, многие комплексы не успевают распродаться до ввода в эксплуатацию, что ведет к естественному снижению стоимости квадратного метра. То есть сами застройщики способствуют удешевлению жилья, причем разных сегментов.
sidor
Сегодня, 08:33
Не согласен
0
Согласен
Как влияет на рынок недвижимости обесценивание гривны?
Сентябрьское обесценивание гривны привело к кратковременному падению спроса на две-три недели. Сейчас рынок восстановился. Если обесценивание гривны будет происходить и дальше в существенных темпах, рынок покупателей поделится на две части: те, у кого сбережения в доллараха, будут ожидать дна падения, а те, у кого сбережения в гривне, будут быстрее вкладывать в недвижимость, что приведет (как показало падение гривны в 2013-2014 годы) к небольшому росту.
ginger
Сегодня, 08:32
Не согласен
0
Согласен
Иван, расскажите, в каких районах Киева, на ваш взгляд, необоснованно высокие цены на квартиры и почему? А где соотношение цена и качество дома, выгодное месторасположение и т.д. самое разумное?
Сложно ответить на этот вопрос, т.к. диктует цену не застройщик, а цена предложения на определенном сегменте рынка. В Печерском районе есть ряд комплексов, где, по мнению покупателя, сильно завышена стоимость квадратного метра. Допустим, Новопечерские Липки, бульвар Фонтанов и т.п. Но застройщик держит цену и покупатели на подобные квартиры тоже имеются.
Fedor
Сегодня, 08:29
Не согласен
0
Согласен
1) Правда ли, что предложение нового жилья на рынке сегодня значительно превышает существующий спрос? 2) По словам экспертов, застройщики, несмотря на то, что предложение превышает спрос, продолжают наращивать темпы строительства. Если это так, то к чему это приведет уже в ближайшем будущем? И для чего это делается?
1) Да, предложения превышают спрос. 2) Строительная индустрия - очень мощный и инертный организм. Застройщикам очень тяжело его остановить. То есть те строительные площадки, которые отводились два-три года назад, только сейчас начинают активно застраиваться. Т.е. застройщики вынуждены наращивать темпы строительства, им просто некуда деваться.
massimo
Сегодня, 08:22
Не согласен
0
Согласен
за последние гады изменился ли спрос на жилье в городах-сателлитах киева? или в селах, в пригороде столицы? если да - как именно? можно ли, например, говорить о том, что все больше украинцев стремятся жить за пределами большого-шумного города, но в непосредственной близости от него? какие места/населенные пункты такого характера наиболее популярны? или в этом плане все по-прежнему?
Да, действительно, сейчас многих инвесторов привлекает пригород Киева из-за своей стоимости квадратного метра и лучшей экологии. Но это вынужденный выбор. Уже сейчас пригороды сталкиваются с массой сложностей. Перва из них - отсутствие дорог и развитой инфраструктуры. В ближайшие годы это будет только усугубляться. Уже сейчас многие собственники загородного жилья реализуют свои квартиры, чтобы переехать ближе к метро в Киев. Наиболее популярны Софиевская Борщаговка, Вишневое, Ирпень, Бровары.
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Чат
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Иван Кудояр
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