Сегодня, 12:18 RSS

Вахтанг Кипиани

Журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" и ведущий одноименной программы на телеканале ZIK Сегодня 12:00 live Текущий чат

  
Сегодня, 12:00
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  • dim-dim
    Сегодня, 11:05
    Яка "кішка" зараз пробігла між українцями та поляками, чому настільки почастішали суперечки на історичному грунті? Чи це виключно результат спекуляцій на болючих історичних питаннях політиків?
  • polit_ua
    Сегодня, 11:02
    Дивлячись на те, як окупаційна російська влада в Криму чинить із кримськими татарами, виникає запитання: а чи не повториться знову історія? Що чекає на кримськотатарський народ на півострові далі, на ваш погляд?
  • Liam
    Сегодня, 11:00
    Чи не могли б ви пояснити значення того, що сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом? Які наслідки це матиме? Чим це важливо для нас? Адже, наскільки я розумію, поки що йдеться тільки про один штат...
  • dinka
    Сегодня, 10:56
    Пане Вахтангу, у Вас дуже незвичайне захоплення - птахи та їх фотопортрети. З чого воно почалося? Не плануєте зробити фотовиставку своїх робіт? А ще - як вдається у місті знаходити таких доволі рідкісних птахів, а тим більше - "змусити" їх бути фотомоделями, не сполохати, а зробити якісне фото?:) Дякую.
  • Helena Nikolayeva
    Сегодня, 10:27
    Здравствуйте, Вахтанг. Откуда у Вас увлечение птицами?
  • sidor
    Сегодня, 10:27
    Здравствуйте, Вахтанг! Как Вы полагаете, почему российские деятели культуры изъявляют желание получить "паспорт" "ДНР" или "ЛНР", почему так рвутся туда? Это их пиар или какая-то технология Кремля, чтобы придать веса "паспортам", выданным в "ЛДНР"?
  • brumgilda
    Сегодня, 10:23
    Що ви думаєте про підписання прокуратурою Криму повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії. Це що, якесь нове слово в юриспруденції? Як можна оголосити підозру людей, яких нема серед живих? Який сенс було це робити? Дякую.
  • brumgilda
    Сегодня, 10:22
    Доброго дня, Вахтангу! Що ви думаєте про конфлікт на Громадському радіо, пов'язаний із цитатою з Жадана "Я люблю цю країну навіть без кокаїну" - у радіо вимагають вирізати цей вислів? Вас не насторожують такі речі в нашому суспільстві? Як лишатися патріотом з розумом, не перегинаючи палку? Дякую.
  • Alina Velychko
    Сегодня, 10:21
    Зацінила дизайн оновленої студії "Історичної правди" на телеканалі ZIK. Кремль у вогні. Але недавно декорації змінили. Чому? Надто провокативно?
  • roman_
    Сегодня, 10:18
    Військова розвідка США нещодавно спрогнозувала, що війна на Донбасі продовжиться і в 2018 році, і що "Мінськ" навряд чи повністю буде виконаний. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? У чому ви бачите вихід із ситуації та шляхи, які б дозволили закінчити війну якомога швидше?
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