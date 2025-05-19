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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Вахтанг Кипиани
Журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" и ведущий одноименной программы на телеканале ZIK
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dim-dim
Сегодня, 11:05
Не согласен
0
Согласен
Яка "кішка" зараз пробігла між українцями та поляками, чому настільки почастішали суперечки на історичному грунті? Чи це виключно результат спекуляцій на болючих історичних питаннях політиків?
polit_ua
Сегодня, 11:02
Не согласен
0
Согласен
Дивлячись на те, як окупаційна російська влада в Криму чинить із кримськими татарами, виникає запитання: а чи не повториться знову історія? Що чекає на кримськотатарський народ на півострові далі, на ваш погляд?
Liam
Сегодня, 11:00
Не согласен
0
Согласен
Чи не могли б ви пояснити значення того, що сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом? Які наслідки це матиме? Чим це важливо для нас? Адже, наскільки я розумію, поки що йдеться тільки про один штат...
dinka
Сегодня, 10:56
Не согласен
0
Согласен
Пане Вахтангу, у Вас дуже незвичайне захоплення - птахи та їх фотопортрети. З чого воно почалося? Не плануєте зробити фотовиставку своїх робіт? А ще - як вдається у місті знаходити таких доволі рідкісних птахів, а тим більше - "змусити" їх бути фотомоделями, не сполохати, а зробити якісне фото?:) Дякую.
Helena Nikolayeva
Сегодня, 10:27
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте, Вахтанг. Откуда у Вас увлечение птицами?
sidor
Сегодня, 10:27
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте, Вахтанг! Как Вы полагаете, почему российские деятели культуры изъявляют желание получить "паспорт" "ДНР" или "ЛНР", почему так рвутся туда? Это их пиар или какая-то технология Кремля, чтобы придать веса "паспортам", выданным в "ЛДНР"?
brumgilda
Сегодня, 10:23
Не согласен
0
Согласен
Що ви думаєте про підписання прокуратурою Криму повідомлення про підозру Йосипу Сталіну і Лаврентію Берії. Це що, якесь нове слово в юриспруденції? Як можна оголосити підозру людей, яких нема серед живих? Який сенс було це робити? Дякую.
brumgilda
Сегодня, 10:22
Не согласен
0
Согласен
Доброго дня, Вахтангу! Що ви думаєте про конфлікт на Громадському радіо, пов'язаний із цитатою з Жадана "Я люблю цю країну навіть без кокаїну" - у радіо вимагають вирізати цей вислів? Вас не насторожують такі речі в нашому суспільстві? Як лишатися патріотом з розумом, не перегинаючи палку? Дякую.
Alina Velychko
Сегодня, 10:21
Не согласен
0
Согласен
Зацінила дизайн оновленої студії "Історичної правди" на телеканалі ZIK. Кремль у вогні. Але недавно декорації змінили. Чому? Надто провокативно?
roman_
Сегодня, 10:18
Не согласен
0
Согласен
Військова розвідка США нещодавно спрогнозувала, що війна на Донбасі продовжиться і в 2018 році, і що "Мінськ" навряд чи повністю буде виконаний. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? У чому ви бачите вихід із ситуації та шляхи, які б дозволили закінчити війну якомога швидше?
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Чат
Сегодня
12:00
live
Вахтанг Кипиани
19 мая, 10:00
25
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Николай Сунгуровский
17 мая, 14:00
20
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Олеся Яхно-Белковская
4 мая, 14:00
52
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Владимир Ткаченко
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Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
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