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Владимир Лановой

Владимир Лановой

Президент Центр рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Сегодня 11:00 live Текущий чат

   
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  • danylo_kruk
    Сегодня, 08:48
    Чому МВФ наполягає на запровадженні обігу земель в Україні? В чому його інтерес? Чи це для того, щоб хоч якось наповнювати бюджет країни, аби вона могла повертати борги?
  • prokop
    Сегодня, 08:47
    Как вы считаете, не будет ли окружение Путина, по которому бьют международные санкции, введенные мировым сообществом из-за политики российского лидера, противиться тому, чтобы он оставался при власти и весь следующий срок?
  • prokop
    Сегодня, 08:44
    Во сколько, по вашим оценкам, обойдется Украине реинтеграция Донбасса и восстановление территорий, которые сейчас оккупированы и на которых шли бои? Или Украине было бы выгоднее, как бы жестоко это ни звучало, "отпустить" Донбасс?
  • konn
    Сегодня, 08:42
    Скажіть, чи чесно, по-вашому, чинить влада по відношенню до пенсіонерів, які вимушені залишатися на окупованій території і не мають змогу їздити сюди з об*єктивних причин? Адже ці люди пропрацювали своє життя на державу Україна і заробили свої пенсії. А тепер, виходить, вони кинуті напризволяще... Чи як?
  • Gallina
    Сегодня, 08:09
    Нещодавно Bloomberg повідомив, що Київ - другий в світі за дорожнечею оренди житла, бо вартість оренди житла в Києві в два рази перевищує розмір середньої заробітної плати. Чому так? Чим це пояснюється? І як довго може збергіатися ця тенденція?
  • semen_senia
    Сегодня, 08:07
    Ваше ставлення до нинішньої акції під Радою та Міхо-Майдану?
  • petro
    Сегодня, 08:06
    Чим пояснюється те, що промислове виробництво, за результатами вересня, почало падати в Україні, адже протягом останніх місяців до того вдавалося утримати хоч невелике зростання?
  • petro
    Сегодня, 08:00
    Фінансовий комітет Ради запропонував створити спеціалізоване Національне агентство для управління державними банками, тобто забрати державні банки у Мінфіну. Ваше ставлення до такої пропозиції? Чи потрібно це робити? Що це дасть?
  • petro
    Сегодня, 07:57
    Пане Лановий, чи є, по-вашому, обгрунтованим оптимізм Гройсмана, який очікує зростання економіки у 2019 році до 5-7%? Дякую.
  • sonita
    Сегодня, 07:56
    В Раді пропонують ввести обов’язкову реєстрацію домашніх тварин і стягувати з власників тварин адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (приблизно 168 гривень). На ваш погляд, є корисною така пропозиція, чи це ще один спосіб витягнути в українців кошти (бо ж власників тварин чимало - чому б і на них не заробити?!)?
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