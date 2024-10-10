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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Владимир Лановой
Президент Центр рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук
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danylo_kruk
Сегодня, 08:48
Не согласен
0
Согласен
Чому МВФ наполягає на запровадженні обігу земель в Україні? В чому його інтерес? Чи це для того, щоб хоч якось наповнювати бюджет країни, аби вона могла повертати борги?
prokop
Сегодня, 08:47
Не согласен
0
Согласен
Как вы считаете, не будет ли окружение Путина, по которому бьют международные санкции, введенные мировым сообществом из-за политики российского лидера, противиться тому, чтобы он оставался при власти и весь следующий срок?
prokop
Сегодня, 08:44
Не согласен
0
Согласен
Во сколько, по вашим оценкам, обойдется Украине реинтеграция Донбасса и восстановление территорий, которые сейчас оккупированы и на которых шли бои? Или Украине было бы выгоднее, как бы жестоко это ни звучало, "отпустить" Донбасс?
konn
Сегодня, 08:42
Не согласен
0
Согласен
Скажіть, чи чесно, по-вашому, чинить влада по відношенню до пенсіонерів, які вимушені залишатися на окупованій території і не мають змогу їздити сюди з об*єктивних причин? Адже ці люди пропрацювали своє життя на державу Україна і заробили свої пенсії. А тепер, виходить, вони кинуті напризволяще... Чи як?
Gallina
Сегодня, 08:09
Не согласен
0
Согласен
Нещодавно Bloomberg повідомив, що Київ - другий в світі за дорожнечею оренди житла, бо вартість оренди житла в Києві в два рази перевищує розмір середньої заробітної плати. Чому так? Чим це пояснюється? І як довго може збергіатися ця тенденція?
semen_senia
Сегодня, 08:07
Не согласен
0
Согласен
Ваше ставлення до нинішньої акції під Радою та Міхо-Майдану?
petro
Сегодня, 08:06
Не согласен
0
Согласен
Чим пояснюється те, що промислове виробництво, за результатами вересня, почало падати в Україні, адже протягом останніх місяців до того вдавалося утримати хоч невелике зростання?
petro
Сегодня, 08:00
Не согласен
0
Согласен
Фінансовий комітет Ради запропонував створити спеціалізоване Національне агентство для управління державними банками, тобто забрати державні банки у Мінфіну. Ваше ставлення до такої пропозиції? Чи потрібно це робити? Що це дасть?
petro
Сегодня, 07:57
Не согласен
0
Согласен
Пане Лановий, чи є, по-вашому, обгрунтованим оптимізм Гройсмана, який очікує зростання економіки у 2019 році до 5-7%? Дякую.
sonita
Сегодня, 07:56
Не согласен
0
Согласен
В Раді пропонують ввести обов’язкову реєстрацію домашніх тварин і стягувати з власників тварин адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (приблизно 168 гривень). На ваш погляд, є корисною така пропозиція, чи це ще один спосіб витягнути в українців кошти (бо ж власників тварин чимало - чому б і на них не заробити?!)?
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Владимир Лановой
27 октября
10:00
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Анжелика Рудницкая
10 октября, 11:00
24
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