А будет ли свет в конце тоннеля: тарифы на свет населению пообещали снизить – осталось дожить

Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Украинцы могут рассчитывать на постепенное снижение тарифной нагрузки – но не сразу, а в течение последующих 10-20 лет.

Как заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, благодаря внедрению стимулирующего образования тарифов RAB (Regulatory Asset Base) нагрузка на потребителя точно будет меньше, чем в случае системы "затраты плюс", передают Украинские новости. "При системе "затраты плюс" вся необходимая сумма сразу включается в тариф. Если же выбрать другой вариант (стимулирующее тарифообразование), то включается в тариф лишь амортизация и доходность" – пояснил он.

По его словам, первого витка снижения тарифов после внедрения RAB-тарифов потребителям следует ждать через 8 лет. "За восемь лет, то есть три года – первый регуляторный период и пять лет – следующий регуляторный период. Если у нас тарифы индексируются просто на инфляцию, а в прошлом году инфляция составила 13,7%, и если базовый тариф – 100 гривен, то через восемь лет он составит 279 грн", – поведал Вовк.

В случае использования RAB-регулирования коэффициент эффективности будет равняться 1%. Это значит, что через 8 лет базовый тариф составит 260 грн, привел расчеты глава НКРЭКУ.

Что касается промышленности, то даже с RAB-тарифами цены на электрическую энергию останутся "не выше, чем в Европе", добавил чиновник.

Стимулирующее регулирование (RAB – Regulatory Asset Base) – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Новая методика расчета стоимости электроэнергии в Украине вступила в силу 10 января после публикации в газете "Урядовий кур'єр". Документ предусматривает доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых как на старые активы, так и на новые, в которые будут инвестировать.

Напомним, ранее отмечалось, что украинцев ждет резкое подорожание на газ, отопление и воду.