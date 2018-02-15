Украинцев ждет резкое подорожание на газ, отопление и воду

Украинцев уже с 1 апреля ждет повышние тарифов на все коммунальные услуги. А согласно меморандуму с МВФ, голубое топливо должно подорожать на 62% от нынешнего уровня и достичь 8030 грн за тыс. куб. м.

Согласно подсчетам специалистов, с 1 апреля киевлянам придется платить за 1 куб. м больше 10,7 грн, пишут Вести.

"Учитывая существующие нормы потребления газа, в квартирах только с газовой плитой, где нет счетчика, стоимость голубого топлива на одного человека с 1 апреля вырастет примерно на 50% и составит порядка 35 грн вместо нынешних 22,97 грн. То есть ежемесячно за каждого члена семьи придется доплачивать только за газ примерно по 12,22 грн", — говорит эксперт по вопросам ЖКХ Александр Клюс.

Между тем, в "Киевгазе" говорят, что формула может измениться, поэтому не берутся называть какие-либо цифры, но в то же время предполагают, что очередное повышение может спровоцировать кризис неплатежей.

Проблемы могут начаться не только у газовщиков. "Газ в структуре тарифа на горячую воду и отопление занимает 60% и 80% соответственно, а это значит, что тарифы на эти услуги также повысятся примерно на 30–40%", — говорит Клюс.

Получается, с осени тариф на тепло для киевлян может составить порядка 2 тыс. грн, вместо 1355 грн, а на горячую воду — до 112 грн за куб. м, вместо 80 грн.

В "Киевэнерго" объяснили, что повышение цены на газ не означает автоматического перерасчета тарифов на отопление. "Они останутся на прежнем уровне, пока НКРЭКУ не примет постановление об их изменении", — сказали в пресс-службе компании. Правда, уточнили, что тариф на 97,9% состоит из стоимости тепловой энергии (производство, транспортировка, поставка) и на 2,1% — из расходов на предоставление услуг (услуги банка, содержание абонентской службы).

По словам энергетического эксперта Валентина Землянского, повышение может быть еще более значимым. "В последних переговорах речь шла уже не о 62%-ном повышении стоимости газа, а о поднятии цены на газ для населения до рыночного уровня, а это уже выше 10 тысяч за куб", — говорит он.

Кроме того, согласно информации на сайте НКРЭКУ, с 1 апреля ожидается и повышение цен на электроэнергию — на 16%. Это спровоцирует подорожание и холодной воды.

Стоит отметить, что необходимость поднятия тарифов не раз обсуждалась и в "Киевводоканале". Как следует из протокола общественного обсуждения, компания изучает возможность повышения стоимости холодной воды на 3 грн — до 18,5 грн за кубометр.

При этом в самом "Киевводоканале" говорят, что пока окончательное решение о повышении тарифов не принято.

Напомним, 17 января появилась информация о том, что правительство планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на 8,3%, то есть, с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен. И такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.