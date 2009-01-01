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Активисты требуют национализации "Проминвестбанка" и увольнения его председателя — СМИ

Сегодня, 15:18

Работа Рожка на кремлевскую группу ВЭБ ставит под угрозу целостность вкладов клиентов.

Проминвестбанк, протест 01
ГолосUA
В киевских отделениях "Проминвестбанка" прошла акция протеста — активисты раздавали работникам учреждения и клиентам банка письма, в которых призывали их воздержатся от сотрудничества с "Проминвестбанком" до увольнения его главы Андрея Рожка и национализации финансового института.

Об этом сообщает ГолосUA.

В письме активисты указывают на сомнительное прошлое Андрея Рожка, которого называют идеологом "финансового пылесоса" перед ликвидацией "Платинумбанка", а также напоминают о его гражданском браке с заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой и том, что своего общего ребёнка пара банкиров отправила учится в Москву.

По словам активистов, работа Рожка на кремлевскую группу ВЭБ ставит под угрозу целостность вкладов клиентов, с их дальнейшим выведением в офшоры. Активисты заявляют, что Андрей Рожок готовит Проминвестбанк к продаже российским олигархом. Если требования активистов не удовлетворят, они обещают блокировать работу отделений банка. 

Проминвестбанк, протест 02
ГолосUA

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