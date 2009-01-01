Байден обвинил Россию: использовала коррупцию как оружие

РФ не хочет, чтобы Украина достигла успеха, считает вице-президент США.

Джозеф Байден и Петр Порошенко Reuters

Вице-президент СШАзаявил, что последнее десятилетие Россия использовала коррупцию как оружие во внешних отношениях.

Об этом он рассказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко, пишет УНИАН.

По словам американского политика, РФ использовала коррупцию как инструмент для принуждения, чтобы "держать Украину уязвимой, зависимой".

"Не является секретом, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины. Речь идет о будущем, которого мы долго добивались в Европе, чтобы она была единой, свободной и в мире", — отметил вице-президент.

Напомним, утром 16 января в международном аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) приземлился самолет, на борту которого был Джозеф Байден. Позже гость встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и Петром Порошенко.