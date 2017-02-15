Цены на нефть сбивает статистика из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 55,69 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация Reuters

В среду, 15 февраля,снижаются на данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) об увеличении объема запасов "черного золота" в США по итогам прошедшей недели.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 08:30 апрельские фьючерсы на Brent подешевели на 0,50% — до 55,69 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,66%, составив 52,85 доллара.

"Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю выросли на 9,94 млн баррелей", — выяснили в API.

Между тем аналитики считали, что показатель увеличится только на 3,5 млн баррелей. Также удешевлению "черного золота" способствует прогноз минэнерго США о росте добычи сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов страны.

"Ожидается, что в марте этот показатель вырастет по сравнению с январем на 80 тыс. баррелей в сутки — до 4,873 млн баррелей в день", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась о снижении добычи этого вида топлива на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.