Нефть дорожает на данных о сокращении добычи

Во вторник, 14 февраля, мировые цены на нефть растут на данных о сокращении добычи Организацией стран-экспортеров "черного золота" (ОПЕК) и другими государствами.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 09:04 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,07% — до 55,63 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,04%, составив 52,95 доллара.

"ОПЕК уменьшила добычу нефти на 890,2 тыс. баррелей в день по сравнению с декабрем — до 32,139 млн баррелей", — отметили журналисты.

В то же время страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 млн баррелей из обещанных 1,254 млн. "Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение на 90%", — говорится в статье.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.