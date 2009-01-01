Чего ждать украинцам от пенсионной реформы, главные моменты

Украинским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 140 грн и разрешили докупать страховой стаж.

УНИАН Принятая в Украине 3 октября Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Также всем украинцам будут начислятся пенсии по одной схеме.

Об этих и других нюансах законопроекта пишет "Сегодня".

Если человек 25 лет отработал "по-белому" — он имеет право выйти на пенсию в 60 лет. Тем, у кого набралось от 15 до 25 лет стажа, пенсию дадут в 63 года, а если меньше 15 лет — в 65.

Минимальный стаж будет увеличиваться каждый год, и в 2028-м достигнет отметки в 35 лет. Также на 140 гривен увеличился прожиточный минимум для пенсионеров, у которых есть полный страховой стаж. Он составит 1452 грн.

Тем, у кого нет страхового стажа, и лицам, не имеющим права на пенсию, выплату увеличили на 45%, с 949 грн до 1373 грн. Таких в стране около миллиона человек.

С помощью реформы правительство планирует с 1 октября осовременить пенсии для 5,6 млн человек на сумму от 200 до 1000 грн. При этом для дальнейшей индексации пенсий в будущем не нужно принимать отдельных законов — это будет происходить автоматически с учетом средней заработной платы и инфляции. Для этого в 2019—2020 годах будут учитываться цифры за предыдущий год, а с 2021-го — за три предыдущих.

Одним из главных нововведений станет запуск 1 января 2019 года второго уровня пенсионной системы. Речь идет о создании личных накопительных счетов для работников младше 35 лет. А вот те, у кого на тот момент будет меньше 10 лет стажа, получат право не платить страховые взносы в накопительную систему пенсионного страхования. Правда, пока не готовы правила ее создания и работы.

В рамках закона нардепы отменили уменьшение пенсий для работающих пенсионеров на 15%. Таких людей в Украине насчитывается более 600 тысяч.

Не будет больше спецпенсий для госслужащих, судей, ученых и прочих особых категорий украинцев. Всех их переведут на общую систему начисления пенсий.

Отменяется также право на назначение пенсий за выслугу лет для работников образования, здравоохранения и прокуроров, которые могли выходить на пенсию досрочно. Исключения нардепы составили только для военнослужащих и силовиков.

В парламенте решили оставить возможность для каждого украинца докупить себе страховой стаж. При этом один год будет стоить почти 17 тыс. грн, а 5 лет (максимальное количество) — 84 480 грн.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.