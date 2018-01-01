Эксперты рассказали, сколько сейчас стоит бренд "Украина"

В оценке использовались данные консалтинговой компании Brand Finance.

В минувшем году стоимость бренда "Украина" достигла уровня 2011-го и составила 68 миллиардов долларов.

Соответствующее сообщение в четверг, 8 февраля, опубликовано на странице "Украинского института будущего" в соцсети Facebook.

Согласно тексту, сведения озвучила экономический эксперт Ольга Хоменко − со ссылкой на оценку консалтинговой компании Brand Finance.

Самыми дорогими брендами среди всех стран были признаны США (21 трлн долларов), КНР (10,2 трлн долларов), Германия (4 трлн долларов), Япония (3,4 трлн долларов), Великобритания (3,1 трлн долларов).

Также известно, что одним из ключевых индексов при составлении данного рейтинга является инвестиционная среда. В случае, если наблюдается падение уровня прямых иностранных инвестиций, то стоимость бренда немедленно уменьшается.

К слову, в позапрошлом году стоимость бренда "Украина" оценивалась в 56 млрд долларов.

Напомним, ранее в США пообещали Украине 650 млн долларов инвестиций.