Есть потенциал: Американцы вложат 150 млн долларов в украинские самолеты

Американская компания договорилась об инвестициях в украинские "Ан-74"

Самолет Ан-74 украинского производства

Руководство компании Oriole Capital Group (США) решило инвестировать 0 млн в создание самолетов модели "Ан-74" на "Харьковском государственном авиационном производственном предприятии"

Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром", в который входит данное предприятие.

Договоренностей об американских инвестициях украинская сторона сумела достичь во время международной выставки Dubai Airshow 2017 (Дубай, ОАЭ).

Как сообщают в "Укроборонпроме", бизнесменов из США крайне заинтересовало серийное производство украинских "Ан-74" в различных модификациях.

В свою очередь, Oriole Capital Group получит право на продажу и дальнейшую модернизацию этих самолетов.

Кроме того, украинская сторона будет обеспечена заказами на изготовление деталей для "Ан-74", проведение техобслуживания и обучение экипажей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ГП "Антонов" продемонстировало два украинских самолета на выставке в "ОАЭ".