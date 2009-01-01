Есть потенциал: Американцы вложат 150 млн долларов в украинские самолеты

Американская компания договорилась об инвестициях в украинские "Ан-74"
Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна "Укроборонпром", в который входит данное предприятие.
Договоренностей об американских инвестициях украинская сторона сумела достичь во время международной выставки Dubai Airshow 2017 (Дубай, ОАЭ).
Как сообщают в "Укроборонпроме", бизнесменов из США крайне заинтересовало серийное производство украинских "Ан-74" в различных модификациях.
В свою очередь, Oriole Capital Group получит право на продажу и дальнейшую модернизацию этих самолетов.
Кроме того, украинская сторона будет обеспечена заказами на изготовление деталей для "Ан-74", проведение техобслуживания и обучение экипажей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ГП "Антонов" продемонстировало два украинских самолета на выставке в "ОАЭ".