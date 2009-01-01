Гройсман заверил, что цены на газ для населения пока поднимать не будут

Для повышения цен на газ для населения нет никаких оснований, сказал премьер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не будет повышать цены на природный газ для нужд населения и региональных теплоснабжающих компаний (теплокоммунэнерго) на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

Об этом он сказал во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону, пишет УНИАН.

"Я хотел бы сразу отметить, что правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране в новом отопительном сезоне. Это принципиальная позиция правительства… Никаких объективных оснований сегодня для того, чтобы повышать газ для населения и ТКЭ (теплокоммунэнерго — ред.) нет. Цены по решению правительства повышаться не будут", — сказа он.

Напомним, нынешняя цена, установленная на период с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, для населения составляет 6,9579 грн. Таким образом стоимость газа для населения могла вырасти почти на 19%.

Также стоит отметить, что в Украине решили дважды в год пересматривать цены на газ для населения.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м.

фото: investigator.org.ua