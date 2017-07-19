Кабмин не разрешил поднимать цены на газ для населения

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно. При этом детальную информацию по плану в правительстве не раскрыли, пишет УНИАН.

"Принятие Кабинетом министров финансового плана позволит улучшить и эффективно управлять процессами реорганизации компании", — сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

Он отметил, что решение Кабмина предполагает корректировку доходной части финплана "Нафтогаза" в соответствии с действующими ценовым показателями на рынке природного газа по состоянию на 1 апреля 2017 года.

"Также есть предложение, чтобы "Нафтогаз" совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнергоугля скорректировали показатели доходной части финплана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года. И по результатам, направить в Кабинет министров соответствующий проект согласованного решения правительства", — сказал Кубив.

Нынешняя цена, установленная на период с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, для населения составляет 6,9579 грн. Таким образом стоимость газа для населения могла вырасти почти на 19%.

Также стоит отметить, что в Украине решили дважды в год пересматривать цены на газ для населения.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м