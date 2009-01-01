Нацбанк облегчил жизнь бизнесу

Постановление регулятора вступит в силу завтра.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

В среду, 22 февраля,ослабил ряд валютных ограничений, связанных с внешнеторговой деятельностью бизнеса.

Об этом говорится на сайте регулятора.

В то же время в ведомстве уточнили, что НБУ принял такое постановление, оно вступит в силу 23 числа.

"Нацбанк освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами", — отметили в пресс-службе.

Также он разрешил банкам покупать для клиентов иностранную валюту, не учитывая в общую сумму имеющийся на счетах человека остаток валюты, который был получен в качестве денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.

"… эти шаги будут способствовать росту реализации продукции украинского производства покупателям-нерезидентам, поскольку облегчат проведение закупок не только в государственных, но и у всех субъектов хозяйственной деятельности", — отметили в Нацбанке.

Напомним, с начала января НБУ снизил предельную сумму расчетов наличными для физических лиц до 50 тыс. гривен. Узнать больше о новом валютном ограничении можно здесь.