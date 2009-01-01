Нацбанк поставил крест еще на одном банке

"Вектор Банк" не способен выполнять законные требования кредиторов, отметили в НБУ.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

В четверг, 2 марта, правлениерешило отнести ПАО "Вектор Банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится на сайте регулятора.

В ведомстве уточнили, что ранее банк был признан проблемным из-за существенного уменьшения ликвидных средств и представления недостоверной статистической отчетности.

При этом остаток средств "Вектор Банка" на корреспондентском счете в НБУ является критически низким — по состоянию на 1 марта составляет 76 тыс. гривен, или 0,1% от обязательств финучреждения.

"... не способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", — добавили в Нацбанке.

Напомним, с 2014-го по 2016-й год Нацбанк признал неплатежеспособным 81 банк. В декабре прошлого года Кабмин поддержал предложение НБУ и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную госсобственность.