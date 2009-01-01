Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" 10 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3154,8499 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 26 октября:
100 долларов — 2677,0046 грн (25 октября — 2666,9955);
100 евро — 3154,8499 грн (3136,6534);
10 рублей — 4,6464 грн (4,6314).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.