Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" 10 копеек

В среду, 25 октября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 10 копеек.

Официальный курс гривны на 26 октября:



100 долларов — 2677,0046 грн (25 октября — 2666,9955);

100 евро — 3154,8499 грн (3136,6534);

10 рублей — 4,6464 грн (4,6314).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.