Под Новоазовском боевики ДНР грозят фермерам "национализацией" земли, требуют перерегистрации

Фермерам могут запретить собирать урожай.
Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, в оккупированной части Новоазовского района Донецкой области представители ДНР проводят мероприятия по принудительной перерегистрации владельцев малых фермерских хозяйств, которые обрабатывают от 50 до 100 га земли.
В случае отказа от регистрации в "налоговых органах ДНР" фермерам угрожают "национализацией" сельскохозяйственных угодий (признать договоры аренды недействительными) с запретом собирать урожай (большая часть земли засажена подсолнечником), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что в Беларуси авто на номерах ЛНР арестовали и отогнали на штрафплощадку.