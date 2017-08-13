В Беларуси авто на номерах ЛНР арестовали и отогнали на штрафплощадку

В белорусском Могилеве автомобиль с номерами террористической организации ЛНР арестовали и поместили на штрафстоянку.

Об этом сообщает местное издание "Наша Нива".

"Милицией направлены запросы в компетентные органы Украины для проверки регистрации автомобиля", — пишет издание.

Сообщается, что житель Могилева Владимир Шанцев обратился в ГАИ Октябрьского района с запросом, каким образом машина с номерными знаками непризнанной территории попала в Беларусь и что делают правоохранительные органы, чтобы не допускать на территорию Беларуси транспортных средств, угрожающих безопасности граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине поймали беглого боевика ЛНР.

Фото: whoswhos.org.