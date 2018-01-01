Порошенко назвал "амбициозные" задачи нового главы Нацбанка

Президент утверждает, что для него "главный приоритет — независимость НБУ".

Якову Смолию предстоит заняться реформой банковского сектора, отметил президент УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят "амбициозные" задачи по комплексной программе реформ банковского сектора.

Для главы государства "главный приоритет — независимость НБУ", написал он на своей странице в Facebook.

"Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора", — отмечается в сообщении.

Напомним, 15 марта Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка. Позже парламент назначил и. о. председателя НБУ Якова Смолия главой регулятора. Кандидатуру чиновника на пост предложил Петр Порошенко.