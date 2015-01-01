Проворовались по-крупному. Руководители банка попались на растрате 80 миллионов

Фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Руководители банка попались на растрате npu.gov.ua

Полиция сообщила двум руководителям банка о подозрении в растрате 80 млн грн.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, установлено, что в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, денежные средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.

В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.

Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления — по ч. 5 ст.191 УК Украины.

Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъята коллекция оружия.

Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Напомним, ранее СБУ раскрыла дерибан госсредств на закупку угля в зоне АТО.

Фото: npu.gov.ua.