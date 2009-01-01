СБУ обвинила бывшего одесского депутата-беглеца в финансировании "ЛДНР"

Злоумышленник скрывается от украинского правосудия на территории РФ, отметили в спецслужбе.

Деньги, иллюстрация

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что бывший депутат Одесского городского совета вместе с менеджментом строительной компании финансировал незаконные вооруженные формирования, он объявлен в международный розыск и скрывается в России.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что один из крупных одесских застройщиков часть денег от проданной недвижимости не отображал в финансовой документации и получал наличными.

Потом средства передавались экс-депутату горсовета Одессы, который имеет интересы в строительном бизнесе. "Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат… скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований", — добавили в СБУ.

Начато производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. Происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

Ранее Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в финансировании террористических "ЛНР" и "ДНР".