США хотят выделить около 5 миллиардов для сдерживания России в Европе

"Противодействие агрессии со стороны России" проходит в документе США отдельной статьей.

В США согласовали проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год предусматривает финансирование мер по сдерживанию России в Европе . Вашингтон планирует направить на реализацию данной инициативы около 5 миллиардов долларов.

В пояснительной записке "противодействие агрессии со стороны России" проходит в документе отдельной статьей, сообщает Deutsche Welle.

В документе обращается внимание на вторжения Москвы в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 годах, а также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО.

В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и многостороннего международного Договора по открытому небу.

США также обеспокоены "дезинформацией, пропагандой, кибератаками" и проводящимися Москвой "гибридными военными операциями".

В связи с этим Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 миллиарда долларов (около 4 миллиардов евро).

Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка 100 миллионов долларов.

Члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".

Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, рекомендовано не заключать договоров об аренде эфирного времени с производителями аналогичных программ. При этом российские государственные СМИ прямо в документе не указываются.

Кроме того, акт о Национальной обороне запрещает инвестиции Пентагона в двустороннее военное сотрудничество и предполагает подготовку ежегодных отчетов о "стратегии российской информационной войны".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон должны разработать план "по противодействию угрозе вредоносного воздействия со стороны РФ".

Ранее сообщалось, что комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената США утвердили "компромиссный" проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год.

Напомним, ранее американский генерал Бен Ходжес призвал создать "военный шенген" в Европе для сдерживания российской агрессии.