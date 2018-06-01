Стало известно, во сколько оценены убытки Украины от российской агрессии

Естественно, что материальный ущерб на данном этапе можно оценить только более-менее приблизительно.

Купюры долларов и евро REUTERS

В результате аннексией Российской Федерации полуострова Крым и военного конфликта на Донбассе Украина понесла убытки в ,4 млрд.

К такому выводу пришел шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд во время исследования "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", сообщает портал "Українська правда".

Сразу после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценены в 1,8 млрд долларов США. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях - от 1,7 до 1,9 млрд долларов США. Кроме того, россияне конфисковали "Крымэнерго", как следствие – украинские власти потеряли 1 млрд долларов США.

Ущерб от боевых действий на Донбассе предварительно оценен еще в ,5 млрд.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 на уровне 9,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% от этой суммы, помноженные на четыре, или ,4 млрд", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что

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