Стало известно, во сколько оценены убытки Украины от российской агрессии

В результате аннексией Российской Федерации полуострова Крым и военного конфликта на Донбассе Украина понесла убытки в $98,4 млрд.

К такому выводу пришел шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд во время исследования "Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение", сообщает портал "Українська правда".

Сразу после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценены в 1,8 млрд долларов США. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях - от 1,7 до 1,9 млрд долларов США. Кроме того, россияне конфисковали "Крымэнерго", как следствие – украинские власти потеряли 1 млрд долларов США.

Ущерб от боевых действий на Донбассе предварительно оценен еще в $9,5 млрд.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 на уровне $179,6 млрд. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% от этой суммы, помноженные на четыре, или $98,4 млрд", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что