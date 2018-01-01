Украина и Россия признали необходимость нового типа газовых контрактов — вице-президент Еврокомиссии

Украина и РФ будут работать над новыми газовыми контрактами.

Украина и РФ будут работать над новыми газовыми контрактами

По словам вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича, Украина и Россия признали необходимость нового типа контрактов по транзиту газа

"Украинская и российская стороны признали, что в будущем нам нужны новые типы контрактов", — заявил он журналистам.

Комментируя итоги трехсторонних консультаций между ЕК, Украиной и РФ по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину Шефчович подчеркнул, что новые контракты должны соответствовать европейскому законодательству, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что стороны обсудили те изменения, которые есть сегодня в европейском законодательстве.

"Европейское законодательство имплементируется в законодательство Украины. Это тоже накладывает отпечаток на будущие отношения с 2020 года", — пояснил Новак.

Накануне на встрече с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки российский президент Владимир Путин в очередной раз пообещал сохранить транзит газа через Украину.

Ранее руководство "Нафтогаза Украины" заявило о том, что будет на трехсторонних переговорах по поводу транзита российского газа в Европу предлагать обеспечивать транзит по трубам украинской газотранспортной системы после 2019 года исключительно по европейским правилам.

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