Украина увеличивает закупки газа в Европе: в "Нафтогазе" рассказали подробности

Украина будет покупать в пять раз больше газа из Европы.

Украина нарастит закупки газа в Европе

C 3 марта НАК "Нафтогаз Украины" в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста "Газпром", сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"С завтрашнего дня мы будет покупать в пять раз больше газа из Европы, чем сегодня", — сказал он в эфире одного из телеканалов.

Витренко добавил, что это будет гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от "Газпрома".

Он также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что "мы надежный транзитер".

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину.

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.