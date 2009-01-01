В Кабмине заверили, что Нацбанк может сглаживать чрезмерные колебания курса гривны

В начале 2017-го на курс украинской валюты влияло падение деловой активности, сказал Кубив.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговлизаявил, что в январе Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривны и может это делать в дальнейшем.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

В то же время собеседник агентства уточнил, что в начале 2017 года курс нацвалюты менялся на фоне сезонных факторов.

"Это традиционное явление для начала года: падает деловая активность, сокращается экспорт агропродукции, которая является источником поступления иностранной валюты в Украину", — отметил чиновник.

По словам министра, "Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривны, и он имеет достаточный объем международных резервов, чтобы и в дальнейшем сглаживать волатильность курса нацвалюты".

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.