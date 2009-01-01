В Крыму оккупанты сожгли запрещенные украинские и европейские сыры и колбасы

В магазине Феодосии и на рынке Керчи была выявлена продукция, запрещенная к ввозу в Россию.

Запрещенные продукты сожгли в печи-инсинераторе. primechaniya.ru В оккупированном Крыму в городах Керчь и Феодосия россияне изъяли и уничтожили более 108 кг немецких, голландских и украинских сыров и колбас.

Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

По данным пресс-службы, "в ходе проверочных действий в магазине Феодосии и на 8 торговых точках рынка Керчи были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию".

"В частности, государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 кг и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 кг", — сказано в сообщении.

Также указано, что в последствии выявленные "незаконные" продукты были сожжены в печи-инсинераторе.

Напомним, Россия ограничила импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели санкции против нее из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, — и регулярно уничтожает продукцию, поступающую в обход запрета.

Позже президент РФ Владимир Путин распорядился уничтожать запрещенные продукты прямо на границе.

фото: primechaniya.ru