В Нацбанке предложили отказаться от выпуска мелких монет

Специалисты финансового регулятора подставили под сомнение нужду жителей Украины в большинстве мелких монет

В НБУ всерьез озадачились проблемой мелких монет youtube.com

В Национальном банке Украины предложили в ближайшем будущем полностью прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба главного финансового регулятора страны.

"Учтя мировой опыт, Национальный банк Украины подготовил проект постановления "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", - говорится в тексте.

Согласно документу, специалисты НБУ планируют прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 копеек, поскольку они "не играют существенной роли в расчетах населения за товары и услуги, а стоимость их изготовления превышает номинальную стоимость".

Отказ от монет номиналом 25 копеек также объясняется тем, что в случае отсутствия монет до 5 копеек их не будут разменивать 10 копейками.

При этом в НБУ предлагают существующие мелкие монеты не изымать, а оставлять в обращении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нацбанк выпустил монету в честь победы над московским войском под Оршей.