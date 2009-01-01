Вадим Рабинович на акции протеста: Если Гонтарева не покинет свой пост в НБУ — пойдем к ней домой

У Фонда гарантирования вкладов достаточно денег, чтобы покрыть все долги, говорит политик.
Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, выступая на митинге под Нацбанком.
"Банда, сидящая в НБУ, надеется, что нам надоест стоять, мы замерзнем и уйдем. Но, я думаю, что как раз они уйдут раньше. Да и мы мерзнуть не будем, а пойдем в гости к Гонтаревой и Рожковой, переночуем в их шикарных квартирах и домах, и снова вернемся сюда, под НБУ. И таким образом мы докажем этим вороватым чиновникам — дальше так не будет, что они строят себе хоромы, а люди ищут деньги на кусок хлеба!" — заявил Рабинович.
Парламентарий отметил, что у Фонда гарантирования вкладов достаточно средств, чтобы вернуть людям их деньги.
"Люди, стоящие который день под Национальным банком Украины, хотят всего лишь две вещи: первое — чтобы прекратили обворовывать страну и людей, второе — возвращения вкладчикам их денег! Ведь все в стране знают, что у Фонда гарантирования вкладов достаточно денег, чтобы покрыть все эти долги", — констатировал политик.
Лидер партии "За життя" также напомнил о трех простых требованиях, которые выдвигают митингующие: первое — отправить Гонтареву в отставку, второе — не допустить назначения подельницы Гонтаревой — заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой — на пост главы НБУ, третье — начать конкретный диалог по возврату вкладов населению. Для этого Вадим Рабинович предложил создать группу с участием митингующих и представителей партии "За життя", которая пойдет на встречу с главой Фонда гарантирования вкладов Константином Ворушилиным и будет путем мирных переговоров добиваться выполнения своих требований, в частности, выплаты по вкладам.