Вадим Рабинович на акции протеста: Если Гонтарева не покинет свой пост в НБУ — пойдем к ней домой

У Фонда гарантирования вкладов достаточно денег, чтобы покрыть все долги, говорит политик.

Вадим Рабинович

Тысячи обманутых вкладчиков и сторонников партии "За життя", которые проводят бессрочную мирную акцию протеста под Национальным банком Украины, пойдут домой к главе НБУ Валерии Гонтаревой, если она не покинет свой пост.

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, выступая на митинге под Нацбанком.

"Банда, сидящая в НБУ, надеется, что нам надоест стоять, мы замерзнем и уйдем. Но, я думаю, что как раз они уйдут раньше. Да и мы мерзнуть не будем, а пойдем в гости к Гонтаревой и Рожковой, переночуем в их шикарных квартирах и домах, и снова вернемся сюда, под НБУ. И таким образом мы докажем этим вороватым чиновникам — дальше так не будет, что они строят себе хоромы, а люди ищут деньги на кусок хлеба!" — заявил Рабинович.

Парламентарий отметил, что у Фонда гарантирования вкладов достаточно средств, чтобы вернуть людям их деньги.

"Люди, стоящие который день под Национальным банком Украины, хотят всего лишь две вещи: первое — чтобы прекратили обворовывать страну и людей, второе — возвращения вкладчикам их денег! Ведь все в стране знают, что у Фонда гарантирования вкладов достаточно денег, чтобы покрыть все эти долги", — констатировал политик.

Лидер партии "За життя" также напомнил о трех простых требованиях, которые выдвигают митингующие: первое — отправить Гонтареву в отставку, второе — не допустить назначения подельницы Гонтаревой — заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой — на пост главы НБУ, третье — начать конкретный диалог по возврату вкладов населению. Для этого Вадим Рабинович предложил создать группу с участием митингующих и представителей партии "За життя", которая пойдет на встречу с главой Фонда гарантирования вкладов Константином Ворушилиным и будет путем мирных переговоров добиваться выполнения своих требований, в частности, выплаты по вкладам.