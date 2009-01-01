Военным на первой и второй линиях обороны в зоне АТО повысят доплаты уже с сентября

На 15-20% повышено денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

Военнослужащим Вооруженных сил Украины , которые выполняют задачи на первой и второй линиях обороны в зоне АТО на Донбассе повышены выплаты.

Как рассказал спикер Минобороны Максим Праута, соответствующий приказ уже подписан министром обороны Украины Степаном Полтораком, пишет УНИАН.

"В соответствии с приказом, доплата личному составу, который выполняет задачи на первой линии обороны, увеличена до 10 тысяч гривен в месяц. На второй линии — до 4,5 тыс. грн. Эти выплаты военнослужащие будут получать, начиная с сентября текущего года", — сообщил он.

Кроме того, по его словам, решением министра на 15-20% повышено денежное содержание рядового, сержантского и старшинского состава высокомобильных десантных войск и морской пехоты.

Стоит отметить. что сейчас зарплата рядовых военнослужащих-контрактников составояет не менее 7 тыс. грн.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень денежных выплат для военных будет увеличен, что позволит решить вопрос о контрактной армии.

Ранее Секретарь совета безопасности и обороны Александр Турчинов требовал повысить зарплаты украинских военных до стандартов НАТО.