Турчинов требует повысить зарплаты украинских военных до стандартов НАТО

1 августа 2017, 11:44

Многие руководители департаментов министерств получают зарплату, которая превысила 30 тыс. грн в месяц.

Александр Турчинов.

Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе и соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов напомнил, что в 2015 году было принято важное решение о повышении финансирования ВСУ, в частности, определено минимальное денежное обеспечение для солдат-контрактников в 7 тысяч гривен в месяц,

"Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась. В то же время для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы.

Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 000 гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады — полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19,5 тыс. гривен.

Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти — 9115 гривен, доплата за ранг — 800 гривен. А у комбрига должностной оклад — 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно еще "аж" 135 гривен. Кстати, даже оклад государственного служащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига, и составляет 4200 гривен", — пояснил секретарь СНБО.

Турчинов также заявил, что требует "при бюджетном планировании, которое сейчас проходит, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих".

"Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причем с учетом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений. Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличения для военнослужащих", — отметил он.

Турчинов подчеркнул, что структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание.

"У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%. Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности наших ВСУ и других воинских формирований. Это вопрос надежности нашей обороны, в конце концов, это вопрос национальной безопасности! Соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны я направил Кабинету министров Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень денежных выплат для военных будет увеличенчто позволит решить вопрос о контрактной армии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НАТО военные Турчинов зарплата ВСУ контрактники
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять