Турчинов требует повысить зарплаты украинских военных до стандартов НАТО

Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе и соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили в пресс-службе СНБО.

Турчинов напомнил, что в 2015 году было принято важное решение о повышении финансирования ВСУ, в частности, определено минимальное денежное обеспечение для солдат-контрактников в 7 тысяч гривен в месяц,

"Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась. В то же время для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы.

Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 000 гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады — полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19,5 тыс. гривен.

Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти — 9115 гривен, доплата за ранг — 800 гривен. А у комбрига должностной оклад — 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно еще "аж" 135 гривен. Кстати, даже оклад государственного служащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига, и составляет 4200 гривен", — пояснил секретарь СНБО.

Турчинов также заявил, что требует "при бюджетном планировании, которое сейчас проходит, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих".

"Оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего! Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причем с учетом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений. Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличения для военнослужащих", — отметил он.

Турчинов подчеркнул, что структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание.

"У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%. Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности наших ВСУ и других воинских формирований. Это вопрос надежности нашей обороны, в конце концов, это вопрос национальной безопасности! Соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны я направил Кабинету министров Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень денежных выплат для военных будет увеличен, что позволит решить вопрос о контрактной армии.