"Золотые слитки имеет каждый гражданин", НАБУ — "мстит". Глава Госаудита отрицает подозрения детективов

Чиновница утверждает, что при обыске у нее, в частности, нашли чужие доллары.

Лидия Гаврилова утверждает, что НАБУ ей мстит УНИАН

Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает, что сообщенное ей детективами Национального антикоррупционного бюро подозрение в подаче недостоверных данных в декларации и незаконном обогащении является последствием давления на нее.

Чиновница утверждает, что составление ее подчиненными акта проверки, в котором говорится о злоупотреблениях одного из руководителей НАБУ, стало основанием для личной мести ей, говорится на странице председателя ведомства в Facebook.

Гаврилова в эфире телеканала "112 Украина" рассказала, что найденные у нее во время обыска золотые слитки подарочные, пишет Lb.ua. "Золотые слитки, я думаю, в том смысле, в котором они у меня есть, имеет на сегодня каждый гражданин… Они есть, они подарочные, действительно, это были подарки", — утверждает она.

"Касательно долларов, которые они нашли… Часть средств, которые там находились, это средства, которые мною были официально задекларированы… А часть средств у меня находилась, которые принадлежат другим лицам, и это было подтверждено этими другими лицами, когда их приглашали в НАБУ для дачи объяснений", — добавила глава Госаудита.

Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили Лидии Гавриловой о подозрении, в частности, в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривень. Позже стало известно, что детективы Бюро проводили обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.