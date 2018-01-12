На Одесчине депутат облсовета попался на взятке в полмиллиона долларов детективу НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Генпрокуратуры в пятницу, 12 января, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере 0,5 млн долларов США сотруднику НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины Об этом сообщает, сообщают в пресс-службе ведомства. Детективу НАБУ взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов фирмы, задействованной в коррупционной схеме с завладением средств из городской казны Одессы − денег, полученных от продажи мэрией здания по завышенным ценам. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Известно, что здание входило в состав целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян"". В начале 2016 года оно было продано за 4 млн гривен, а уже осенью, в сентябре, его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн гривен.

Как позднее сообщили в Генпрокуратуре, на данный момент местонахождение депутата и его подельника неизвестно. "Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения подозреваемых, проводятся обыски по месту регистрации и возможного местонахождения подозреваемых", - заявили представителя надзорного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотрудники НАБУ провели обыски в квартире мэра Одессы Геннадия Труханова.